高以翔猝死 醫師提醒年輕人提防無症狀心臟病

藝人高以翔（前）疑因心臟驟停猝死，年僅35歲。心臟科醫師蕭成儀說，年輕人猝死可能是心臟本來就有問題卻不自知，也有可能與基因遺傳有關。（圖取自facebook.com/godfreygao）

（中央社記者陳偉婷台北27日電）藝人高以翔疑因心臟驟停猝死，年僅35歲。心臟科醫師蕭成儀說，年輕人猝死可能是心臟本來就有問題卻不自知，也有可能與基因遺傳有關。建議民眾保持運動，揪出無症狀心臟病。

高以翔在浙江衛視錄製電視節目時，傳出心臟驟停、暈倒送醫急救。浙江新聞客戶端上午發布，高以翔搶救無效去世。經紀公司也發出聲明證實，將陪同高以翔的家人處理後事。有媒體報導，高以翔死因疑是心因性猝死。

台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師蕭成儀下午受訪時表示，高以翔猝死消息引起許多心臟科醫師討論，多數醫師都認為，高以翔倒地後心臟停止，可能是心因性猝死。

蕭成儀表示，心因性猝死的高危險群分成兩類，一類是本身有心血管疾病、多重慢性病、曾心肌梗塞過的病人，有比較高的風險會猝死；但有另一類病人，相當難察覺，屬先天性心律不整，平常可能毫無症狀和徵兆，雖然少見，但一發病，就是以致命性心律不整表現。

在台灣，一般心血管疾病的好發年齡是男性45歲、女性55歲；但蕭成儀表示，先天性心律不整者可能在青年時期就會發病，如20、30歲，可能本來沒有運動習慣，突然劇烈操練或考體測而暴斃，這樣的憾事時有所聞。但前提都是先有心臟問題，後續其他風險因子，如熬夜、運動等才誘發疾病發生。

蕭成儀也說，心因性猝死有很多種可能，但其中較常被注意的是布魯蓋達氏（Brugada）症候群，是一種先天性心律不整的遺傳疾病，發生率為萬分之5。過去聽聞一家人都「英年早逝」，可能就與心臟疾病遺傳有關。

但是年輕型的心臟疾病並不容易被發現，蕭成儀也說，因心律不整未必會有症狀，且一般年輕人健檢時，也不會特別針對心臟檢查。但建議高風險族群、過去家族曾有猝死病史者，應有危機意識，除保持良好生活習慣，也應評估心血管風險，做高階檢查。

有一項很好的評估方式，且不用花大錢。蕭成儀說，每個人最好都養成定期運動習慣，尤其應依照年齡制訂運動標準，年輕人應該運動的更勤。有定期運動者，一旦身體出現狀況，很容易就會因心肺功能降低、容易喘、胸悶而警覺，不會等到「大難臨頭」才發現。

蕭成儀表示，運動應該循序漸進，有些人從無運動習慣，卻突然從事高強度運動，就有猝死或其他病症猝發風險；但如果有運動習慣者，並不會因為運動強度提高而猝死，民眾不用恐慌。（編輯：吳協昌）1081127