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218公里遠距問診 成功夾出老農眼球內鐵屑

最新更新：2019/11/30 10:47
台東縣成功鎮一名50多歲農民眼睛疼痛，透過遠距醫療儀器，由距離218公里的高雄長庚醫院眼科會診，在眼球找到鐵屑，並順利夾出解除疼痛。（衛生福利部台東醫院提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年11月29日
台東縣成功鎮一名50多歲農民眼睛疼痛，透過遠距醫療儀器，由距離218公里的高雄長庚醫院眼科會診，在眼球找到鐵屑，並順利夾出解除疼痛。（衛生福利部台東醫院提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年11月29日

（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東縣成功鎮1名50多歲農民眼睛疼痛，透過遠距醫療儀器，由距離218公里遠的高雄長庚醫院眼科會診，在老農眼球內找到鐵屑，並順利夾出，這項成果讓衛福部驚豔。

衛生福利部台東醫院今天指出，台東醫院成功分院是全國率先建置遠距門診醫療服務，設置的有眼科、耳鼻喉科及皮膚科，可透過遠距設備與其他醫院會診，1年來已突破1千人次病患遠距問診。

台東醫院表示，今年6月有個病例，1名成功鎮50多歲的農夫使用肩揹式割草機時，田裡的泥土噴發擊中左眼，痛不欲生，由家人騎車載送到成功分院看診。

看診時，成功分院啟動遠距醫療儀器，會同距離218公里遠的高雄長庚醫院眼科主任會診，使用「裂隙燈」近端檢查時，發現老農眼球表面卡著一顆鐵屑，在遠端、近端合作下，於10分鐘內夾出，為老農解除痛苦，免於異物傷害角膜的危機。

台東醫院表示，28日在台東舉辦的「全國108年醫療行政及醫療法規研討會」中，由台東醫院成功分院的個案管理師宋淑媛提出這個遠距醫療建置成果發表，受到衛福部醫事司長石崇良注意，在場近200名來自全國醫事人員也紛紛提問關注。（編輯：戴光育）1081129

台東醫院成功分院為全國率先建置遠距門診醫療服務，設置的有眼科、耳鼻喉科及皮膚科，可透過遠距設備與其他醫院會診。（中央社檔案照片）
台東醫院成功分院為全國率先建置遠距門診醫療服務，設置的有眼科、耳鼻喉科及皮膚科，可透過遠距設備與其他醫院會診。（中央社檔案照片）
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