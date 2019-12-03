雲林防治禽流感疫情 國道稽查活禽運輸車輛

（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林縣今年11月發生5起禽流感案例，共撲殺3萬3936隻家禽，雲林縣動植物防疫所今天會同相關單位在國道1號斗南交流道稽查活禽運輸車輛，希望降低禽流感疫情傳播。

行政院農委會動植物防疫檢疫局統計，今年迄今全國禽流感案例有69例，其中雲林縣就占了46例。

雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，每年12月到隔年2月因天氣冷、日夜溫差大，為禽流感好發期，今年7月針對活禽運輸業者教育訓練，即日起也將配合警察不定期查核活禽運輸車輛，落實防疫措施。

雲林縣今年11月發生5起禽流感疫情，大多集中在水陸禽場混和飼養密度極高的東勢、麥寮、台西等鄉鎮區域。

廖培志表示，禽流感疫情傳播可透過攜帶病毒的禽鳥羽毛、排泄物、分泌物，因此活禽運輸車輛如未落實消毒，可能將病毒帶到其他畜牧場，導致疫情擴散。

雲林縣動植物防疫所聯合相關單位今天在斗南交流道設置查核點，稽查活禽運輸車輛，確認車輛落實覆蓋網布和消毒，降低羽毛飛散、禽流感病原傳播風險。

雲林縣動植物防疫所希望業者落實畜牧場內相關清潔消毒工作，車輛運輸前、後的清洗、消毒及覆網作業也不可輕忽，如未依規定配合防疫，將依動物傳染病防治條例開罰。（編輯：洪學廣）1081203