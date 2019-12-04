新北體貼長輩 試辦號誌燈小綠人不跑改閃燈

（中央社記者葉臻新北4日電）新北市政府交通局為讓長輩過路更安全，首創讓小綠人行人號誌燈在秒數倒數時不再快跑，改以閃燈代替，目前試辦中，並將高齡場所附近小綠人行人號誌燈放大，讓長輩能看得更清楚。

新北市政府交通局交通管制工程科科長李友欽表示，行人號誌燈中的小綠人，在正常倒數15秒時就會以2倍速度快跑，警示行人快步或快跑通行，但由於長輩視力及體能退化，過馬路時看號誌燈更吃力，除了會看不清楚小綠人到底有沒有在跑，若真的快跑，也會增加跌倒風險。

交通局今年首創讓小綠人在秒數倒數時不再快跑，改以閃燈警示，目前已在新北市府行政大樓前中山路口試辦2週，未來會再觀察成效，決定是否擴大以及增加設立地點。

李友欽表示，新北市也在2018年4月首創放大型小綠人號誌燈，將部分號誌燈從原本的20X20大小放大至30X30，至今已在全市的醫院、銀髮俱樂部、托老中心、松年大學等高齡者聚集場所路口設置40座放大型小綠人號誌燈。

其中雙和醫院前號誌燈更放大為40X40，是全國最大支，紅燈時還會顯示「穿越馬路，請勿低頭」警示標語，並增設行人秒數手動延長裝置，按下去會多15秒的綠燈時間，讓年長者行得更安全，明年將持續增設20座放大型小綠人號誌燈。（編輯：李錫璋）1081204