韓國光州事件 518民主化運動特展來台展覽

民進黨立委林靜儀（後右）、促轉會代理主委楊翠（後左）6日在立法院舉行記者會表示，邀請韓國以光州事件為主題的「518民主化運動39週年特展」移展台灣，即日起至22日，在台北市杭州北路審計大樓對面空地舉辦，歡迎民眾前往參觀。中央社記者施宗暉攝 108年12月6日

（中央社記者王揚宇台北6日電）民進黨立委林靜儀今天舉辦韓國518民主化運動39週年特展開展記者會；促轉會代理主委楊翠到場表示，轉型正義是普世價值，各國的執行方法、遇到困難要如何面對，應多做交流。

談起這次展覽的原因，林靜儀表示，今年是台灣美麗島事件40週年、光州事件39週年，她在今年6月與促進轉型正義委員會代理主委楊翠等人到韓國參訪時，參加韓國國會主辦的「518民主化運動39週年特展」，那時候就希望把這個特展移展至台灣。

林靜儀說，辦這個展是希望讓更多民眾了解，轉型正義是一個國家必須去面對、去做的事情，也希望全體人民可以支持，在這過程中，也讓大家知道其他國家在做的轉型正義，相信這個展對台灣推動轉型正義會是很好的啟發。

林靜儀表示，韓國518民主化運動39週年紀念「全國之518」台灣展覽於6日至22日，在台北市杭州北路審計大樓對面空地舉辦，歡迎民眾前往參觀。

楊翠說，這個展主要是因為今年6月到韓國參訪時，剛好是他們的開幕展，她覺得在國會殿堂看到一個國家，展示過去的傷痛歷史，令人非常感動；此外，轉型正義議題是一個普世價值，即人權、民主、自由，在這樣的普世價值基礎上，世界各國對於轉型正義的執行方法，以及遇到困難要如何面對等，她覺得應該多做交流。

518民主化運動紀錄館研究士李德宰透過翻譯指出，光州事件不只是光州這個地區，而是韓國全國民主化運動的一環。

記者會結束後，媒體問楊翠關於促轉會明年面臨解散，有何因應措施；楊翠表示，會在總結報告做適當規劃，目前還在研議中，因為業務龐雜、細節多，要做整體思考與評估。（編輯：紀淑芳）1081206