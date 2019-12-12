屏東濃濃耶誕味 新加坡媒體列為最佳打卡地點

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）屏東公園耶誕燈飾「金色奇幻童話世界」，被新加坡媒體列為耶誕、跨年最佳打卡地點；火車站廣場有耶誕水舞，屏東公園有耶誕燈飾，20日演藝廳有耶誕音樂會，充滿濃濃耶誕味。

新加坡人多半利用年底假期安排出國旅遊，新加坡新傳媒8頻道新聞特別盤點台灣4個絕美景點，作為耶誕、跨年短期旅遊首選，其中，屏東被選為知名打卡地點，擁有百年歷史的屏東公園，以「金色奇幻童話世界」為主題，處處金光閃閃，猶如施予魔法般閃耀動人。

從現在開始，一進入屏東市就充滿了濃濃的耶誕氣氛，一下火車，走出火車站，廣場每天晚上5時至10時，迎面而來的是限定版的耶誕水舞，還首創耶誕樹水舞，配合著耶誕歌曲，夢幻而溫暖，每晚都讓民眾駐足欣賞與拍攝，耶誕版水舞將持續到元旦那天。

繞進屏東市百年的屏東公園，被新加坡媒體稱為最佳打卡地點的「金色奇幻童話世界」耶誕燈飾，每晚亮燈，將持續到2月，除此外，21日至25日每晚還將「降下冬雪」，打造浪漫雪國氣氛，每個週末都有魔術等耶誕系列活動，讓屏東市成為耶誕歡樂城。

屏東演藝廳20日晚上7時，在戶外廣場也舉辦耶誕音樂會，由屏東在地的傑出音樂團體帶來一系列精彩應景曲目，當天還有暖心市集、耶誕老公公發送限量好禮，以及手繪DIY許願動畫活動。

縣府表示，屏東演藝廳廣場夢幻耶誕樹亮燈後，搭配夜間光環境營造，近日吸引不少民眾駐足拍照，去年引起熱烈迴響的屏東演藝廳耶誕音樂會，今年以「幸福抵家」為主題，陪伴民眾提前歡度溫馨耶誕。（編輯：黃世雅）1081212