新北首條公車專用道17日啟用 紓解板橋車站流量

為因應新北捷運環狀線通車後的民眾轉乘需求，並協助紓解板橋公車站龐大流量，特別在板橋文化路設置新北市首條公車專用道，17日將啟用。（新北市交通局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年12月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市府交通局今天表示，因應新北捷運環狀線通車後，民眾轉乘需求與紓解板橋公車站龐大流量，新北市第一條公車專用道將於17日在板橋區文化路的民權路至新站路段啟用。

交通局今天發布新聞表示，板橋區文化路於新板橋車站特定區交界處，也就是民權路至新站路段，因都市計畫規劃道路寬度不同，使汽機車與公車行車動線相互交錯。

交通局長鍾鳴時表示，鄰近板橋火車站和板橋公車站，公車路線多達50條以上，尖峰小時高達151班次，公車停靠或轉彎進出公車站時，影響機車、行人安全。

鍾鳴時說，因應捷運環狀線通車後的轉乘需求，公車可能增加班次，交通局利用文化路往台北市方向、民權路至新站路段的餘裕空間，規劃外側2線公車專用道，內側3線為一般車道，並透過號誌管制，將公車與其他汽機車分流，以提升行車秩序和安全。

交通局綜合規劃科長陳建成表示，板橋文化路公車專用道將於17日啟用，這是新北市第一條公車專用道，提醒用路人行經路段時小心駕駛，遵循車道標誌、標線號誌，避免誤闖公車專用道。

交通局說，之前因捷運環狀線施工維持交通的需求，板橋火車站周邊道路公車行駛動線多重複迴繞，配合捷運環狀線通車重新檢討公車行駛路線，預計明年3月起調整簡化板橋公車站的公車行駛路線。（編輯：李錫璋）1081213