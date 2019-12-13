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追思畢嘉士 薛瑞元代表總統府頒發褒揚令

最新更新：2019/12/13 19:21
屏東基督教醫院創辦人、台灣小兒麻痺之父畢嘉士11月在挪威辭世，醫院13日舉辦追思會，衛福部次長薛瑞元（右）代表總統府頒發褒揚令，由畢嘉士的兒子（左）代表接受。中央社記者郭芷瑄攝　108年12月13日
屏東基督教醫院創辦人、台灣小兒麻痺之父畢嘉士11月在挪威辭世，醫院13日舉辦追思會，衛福部次長薛瑞元（右）代表總統府頒發褒揚令，由畢嘉士的兒子（左）代表接受。中央社記者郭芷瑄攝　108年12月13日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東基督教醫院創辦人、台灣小兒麻痺之父畢嘉士醫師，上個月在挪威去世，享耆壽93歲，屏基今天辦追思會，衛生福利部常務次長薛瑞元代表總統府頒發褒揚令給畢嘉士的子女。

薛瑞元頒發的褒揚令除了總統蔡英文的落款，也有行政院長蘇貞昌的落款，代表台灣感謝畢嘉士的無私奉獻。

屏東縣長潘孟安、副縣長吳麗雪、衛生局局長施丞貴、立法委員莊瑞雄及多位畢嘉士的老朋友及小兒麻痺病友都到場感念畢嘉士的百年遺愛。

1954年，28歲的畢嘉士醫師在挪威協力差會（The Mission Alliance）派遣下，與新婚妻子遠從挪威來到台灣，參與創辦屏東基督教醫院，以及台灣第一個照顧小兒麻痺及身心障礙兒童的「勝利之家」，在台行醫30年，畢嘉士為終結麻痺病、結核病，尤其是小兒麻痺症貢獻極大。

畢嘉士1984年自屏基退休後，結束他在台灣30年的奉獻歲月，持續為弱勢奔走，大愛遍及越南、玻利維亞、尼泊爾、海地等地；1998年，他又曾再度來台，在醫師人力缺乏的恆春基督教醫院短期支援。

畢嘉士於1997年榮獲第7屆台灣醫療奉獻獎，他也是屏東榮譽縣民、台灣外交之友；在挪威更獲得國王頒贈「聖歐拉夫勳章」（The Medal of St. Olav），表彰他在醫療宣教上的貢獻。（編輯：陳俊碩）1081213

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