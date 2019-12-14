更多編輯台推薦新聞：
熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒
運動

熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒

新疆維吾爾人遭迫害 英超球星批穆斯林默不作聲
國際

新疆維吾爾人遭迫害 英超球星批穆斯林默不作聲

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北竿短坡山新亮點 40高射砲複製版重現戰地

最新更新：2019/12/14 13:26
馬祖北竿短坡山景區新亮點，位於山頂的40高射砲重現戰地，馬祖國家風景區管理處今年度景區開發第1期工程複製這門高射砲，除了砲管採FRP材質外，砲座及其它副件均採不鏽鋼原尺寸打造。（馬管處提供）中央社　108年12月14日
馬祖北竿短坡山景區新亮點，位於山頂的40高射砲重現戰地，馬祖國家風景區管理處今年度景區開發第1期工程複製這門高射砲，除了砲管採FRP材質外，砲座及其它副件均採不鏽鋼原尺寸打造。（馬管處提供）中央社　108年12月14日

（中央社馬祖14日電）馬祖北竿短坡山景區新亮點，位於山頂的40高射砲重現戰地，馬祖國家風景區管理處今年度景區開發第1期工程復原這門高射砲，採全比例複製，未來開放後可提供遊客操砲體驗。

工程主要項目為山頂觀景平台、登山步道、老舊營拆除等，其中原位於山頂的一門40高射砲因長年風吹雨打已經嚴重鏽蝕，此次特別把這門火砲採原比例複製，重現當年防空火砲重要據點的戰地氣氛。

複製高射砲除了砲管採FRP材質外，砲座及其它副件均採不鏽鋼原尺寸打造，在台灣製作後運至高地組裝，除了不能發射真的彈藥外，其它功能都與原砲相同，未來遊客可親自坐上砲台搖管操控各種射角，體驗當年防空部隊的射擊任務。（編輯：李錫璋）1081214

馬祖國家風景區管理處北竿短坡山景區開發計畫第1期工程完工，重現位於山頂的40高射砲複製版，未來開放後可提供遊客體驗。（馬管處提供）中央社　108年12月14日
馬祖國家風景區管理處北竿短坡山景區開發計畫第1期工程完工，重現位於山頂的40高射砲複製版，未來開放後可提供遊客體驗。（馬管處提供）中央社　108年12月14日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報