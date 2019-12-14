北竿短坡山新亮點 40高射砲複製版重現戰地

（中央社馬祖14日電）馬祖北竿短坡山景區新亮點，位於山頂的40高射砲重現戰地，馬祖國家風景區管理處今年度景區開發第1期工程復原這門高射砲，採全比例複製，未來開放後可提供遊客操砲體驗。

工程主要項目為山頂觀景平台、登山步道、老舊營拆除等，其中原位於山頂的一門40高射砲因長年風吹雨打已經嚴重鏽蝕，此次特別把這門火砲採原比例複製，重現當年防空火砲重要據點的戰地氣氛。

複製高射砲除了砲管採FRP材質外，砲座及其它副件均採不鏽鋼原尺寸打造，在台灣製作後運至高地組裝，除了不能發射真的彈藥外，其它功能都與原砲相同，未來遊客可親自坐上砲台搖管操控各種射角，體驗當年防空部隊的射擊任務。（編輯：李錫璋）1081214