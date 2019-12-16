金門縣府盼加入疏運因應遠東停飛 星宇：再評估

遠東航空無預警停飛，嚴重影響離島聯外交通。金門縣長楊鎮浯（左2）16日拜會星宇航空公關長聶國維（右2），期盼協助緩解遠航停航帶來的衝擊，也為金門航空旅運提供不一樣的選擇。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年12月16日

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣長楊鎮浯今天拜會星宇航空，希望星宇能加入離島航線營運，緩解遠東航空停航帶來的衝擊；星宇表示，能理解金門航線需求，若民航局認為有需要星宇協助，星宇會再評估。

遠東航空公司12日無預警宣布停航，嚴重影響離島聯外交通。金門縣府除在第一時間做出積極應變措施外，楊鎮浯更在今天率同金門縣觀光處長丁健剛等人拜會星宇航空，與星宇公關長聶國維交換意見，期盼協助緩解遠航停航帶來的衝擊，也為金門旅運提供不一樣的選擇。

觀光處長丁健剛會後轉述，這次楊鎮浯拜會星宇航空，主要是就遠東停航造成的旅客疏運問題，期望星宇航空能在即將到來的春節假期，協助運載鄉親及旅客返鄉過年。

會中，楊鎮浯也向星宇提及台金航線的現況及未來發展潛力，請星宇一併列入整體航線規劃評估。縣府也會向交通部及民航局反映金門航空旅運的需求，期待中央能正面回應離島民眾的需求。

聶國維表示，星宇已有自己的航線計畫，但能理解金門航線航班的現況與需求，如果民航局在整體考量後，認為有需要星宇協助，公司會再評估。

觀光處指出，明年農曆春節，目前民航局規劃的金門航線共有1490架次，共13萬1064個座位數，其中，遠航提供508架次，初估4萬7000個座位，占35.7%。至於民航局是否同意遠航復飛，端視遠航資金到位情形及民航局管理評估，據了解，本週應該會有決定。

縣府呼籲，就目前得知資料顯示，立榮航空及華信航空春節期間班機及航線運能滿載，可以協助的加班機有限；如果遠航未能復航，交通部和民航局應該拿出具體解決方案，例如協請星宇航空加入疏運，才能解決問題，保障金門鄉親權益。（編輯：洪學廣）1081216