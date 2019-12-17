微軟攜手KKBOX 搶攻全球娛樂商機

台灣微軟攜手亞洲媒體科技集團KKBOX Group17日共同宣布啟動全球戰略布局。圖左至右為KKStream總裁蔡怡仁、KKBOX集團共同創辦人暨執行長林冠羣、台灣微軟總經理孫基康、台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福。中央社記者江明晏攝 108年12月17日

（中央社記者江明晏台北17日電）台灣微軟攜手KKBOX宣布啟動全球戰略布局，KKBOX將音樂串流服務移轉至微軟雲端平台Azure、主攻影音串流技術的KKStream將與微軟合作銷售，雙方也將運用AI技術優化音樂創作系統。

台灣微軟攜手亞洲媒體科技集團KKBOX Group今天共同宣布啟動全球戰略布局，KKBOX Group旗下KKBOX將音樂串流服務移轉至微軟雲端平台Azure、主攻影音串流技術的KKStream加入微軟全球合作夥伴生態系，將與微軟合作銷售商用影音串流技術解決方案BlendVision，雙方將運用AI技術優化「音樂創作系統」，並預測市場「全新音樂型態」。

KKBOX認為，此次合作將是KKBOX Group國際化重要里程碑，雙方合作更將為數位娛樂產業開創更多可能，也看好能讓KKstream擴大能量，放眼全球電視發展OTT的商機。

KKBOX集團共同創辦人暨執行長林冠羣表示，KKBOX Group這次與微軟啟動戰略合作，以「音樂上雲、在全球一起銷售BlendVision串流技術解決方案、AI音樂創作」開始合作，相信未來會有更多有趣的計劃產生。

台灣微軟總經理孫基康表示，微軟致力於以前端科技推動企業數位轉型，近年積極協助各產業客戶與夥伴AI加雲端優化企業資源部署與營運流程，或透過共同銷售計畫，擴展全球事業版圖。

微軟認為，數位娛樂產業正面臨兩個轉型點，「運用科技讓內容更快速更順暢傳遞給用戶、數據驅動創造出更優質或個人化的服務」，而AI將成為這波轉型中最重要的推進力。

KKBOX致力於以科技與技術，解決音樂娛樂產業問題，林冠羣表示，目前音樂產業的投資還是比較偏向「人為經驗判斷」，推測這個藝人會不會中、這首歌會不會爆紅？而KKBOX有大量的音樂聆聽數據，可以提供音樂人與產業運用、參考，認為數據有助於產業發展、提供更準確判斷。希望能與台灣微軟先由音樂創作系統共同合作，利用AI提供創作者更多選擇，幫助音樂產業推出更多好作品。

KKStream總裁蔡怡仁指出，KKStream推出的商用影音串流技術解決方案BlendVision，將持續加入更多新服務，搶進全球串流市場的商機；台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福表示，目前已經預見在亞洲地區有10個潛在客戶；KKBOX Group與微軟更期許運用AI，探討翻轉娛樂市場的全新機會。（編輯：鄭雪文）1081217