中年婦女減肥 可降低罹患乳癌風險近1/3

（中央社紐約18日綜合外電報導）美國一項研究指出，體重過重中年婦女若減掉至少9公斤，並避免胖回原本體重，就能降低她們在未來9年罹患乳癌的風險將近1/3。

美國癌症學會（American Cancer Society）科學家針對超過18萬名50歲以上女性進行調查，並將研究結果發表在「國家癌症研究所期刊」（Journal of the National Cancer Institute）。

研究結果顯示，那些需要減重的人若減掉至少9公斤，並避免胖回原本體重，就能降低未來9年罹患乳癌的風險達32%；減掉4.6至8.9公斤，能降低25%乳癌發生率；減掉2.1至4.5公斤，則能降低19%罹患乳癌風險。

研究報告第一作者特拉斯（Lauren Teras）博士說：「根據我們的研究結果，對50歲以上女性而言，即使只是持續減掉些許體重，都與較低的罹患乳癌風險有關。」

根據統計數據，英國和美國每8名女性，就有1人會在一生中某個時間點罹患乳癌。

美國癌症學會指出，肥胖與乳癌發生率，以及結腸、直腸、子宮內膜、食道、腎臟和胰臟長出腫瘤的機率「明顯有關」。

科學家發現，多數探討體重和乳癌的研究都是以較年輕女性為調查對象。因此，他們分析「飲食與癌症前瞻研究聯合計畫」（Pooling Project of Prospective Studies of Diet and Cancer）中年女性參與者罹患乳癌的風險。

研究單位在9年期間進行3項調查，查看這些女性的體重是否有出現任何變化。

所謂「持續減重」，是指在研究期間前5年減掉至少2公斤，且在接下來4年都沒有復胖。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1081218