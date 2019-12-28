北市29日3場活動登場 警公布交管路段

（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市警察局今天表示，29日有3場活動，包括總統候選人政見辯論會在公視舉辦、民進黨中央黨部前的「護國會保台灣」集會、環保署前的反空污大遊行，相關路段將交通管制。

北市警局指出，「護國會保台灣」集會活動29日在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦，活動從下午6時至晚間9時30分。警方從29日0時起至晚間10時止，管制北平東路及杭州北路全線車道，並視現場狀況提早或延後交管。

警方表示，「第15任總統選舉候選人電視政見辯論會」29日下午2時在康寧路3段的公共電視台舉辦，交通管制時間從下午2時至下午6時，包含成功路5段450巷21弄、康寧路3段11巷、康寧路3段75巷186弄、康寧路3段99巷39弄等路段，並視現場狀況彈性交管。

警方指出，「氣候變遷─反空污大遊行」29日在行政院環境保護署前的中華路一段等路段舉辦，活動預計中午開始，下午2時遊行隊伍出發，下午5時結束，集會地點包含中華路一段東側一線車道暨人行道、中山南路東側一線車道暨人行道，視現場狀況彈性管制車輛通行。

警方表示，反空污大遊行路線從環保署前的中華路一段集會後出發，經漢口街、館前路、忠孝西路一段、公園路、青島西路、立法院前中山南路、濟南路一段路口行人穿越道、中山南路、信義路一段，最後在自由廣場前集合後解散，視遊行狀況彈性管制交通。（編輯：李錫璋）1081228