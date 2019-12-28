深知無喉者辛酸 朱本元推廣食道語助重回社會

中華民國無喉者復聲協會理事長朱本元（圖）因外公是無喉癌友，深知病友面臨的身心衝擊，今年接任理事長的他，盼持續推廣食道語復健，替無喉者發聲。中央社記者張茗喧攝 108年12月28日

（中央社記者張茗喧台北28日電）全台每年有100多名晚期喉癌、下咽癌患者須切除喉嚨，從此失去說話能力。北榮醫師朱本元因外公是無喉癌友，深知病友面臨的身心衝擊，多年來鼓勵無喉者學習食道語，助重回社會。

中華民國無喉者復聲協會32年前由台北榮民總醫院前耳鼻喉部主任張斌發起，幫助無喉者進行嗓音復健，透過病友間相互扶持，讓生活重新步入軌道，復聲協會今天舉辦無喉者演講比賽，吸引數十名無喉者及家屬共襄盛舉。

無喉者復聲協會理事長、北榮耳鼻喉部主任朱本元表示，早年因醫療技術不發達，罹患喉癌、下咽癌的患者多數都得切除整個喉嚨，術後不僅無法說話，就連呼吸、吞嚥也變得困難，身心都面臨巨大考驗。

朱本元說，如今醫療技術雖然相當進步，但全台每年新增約1800名咽喉癌患者中，仍有100多人屬於晚期，必須接受全喉切除手術，且患者大多正值50到60歲中壯年時期，扮演家中經濟支柱的角色，一旦切除聲帶、無法說話，家庭生計、社交生活都會大受影響。

無喉者雖然失去聲帶，卻能透過發聲器或學習「食道語」再次找回說話能力，無奈的是，許多無喉者術後因無法言語，愈來愈害怕與他人接觸，長期把自己關在家裡，深陷憂鬱情緒當中。

身為醫師的朱本元，本身也是無喉者家屬，他的外公因癌症切除聲帶，讓他致力鑽研喉癌、下咽癌醫療技術，今年更接任理事長，盼持續推廣食道語復健，替無喉者發聲。

朱本元說，目前全台無喉者至少有1000人，卻只有不到1/3病友能透過發聲技巧重新開口說話、開始新的生活，很多人仍困在家裡走不出去，希望透過宣導讓更多無喉者知道自己還有機會重新開口說話，助無喉者重回社會。（編輯：李錫璋）1081228