遠端智慧照護解無醫苦 助揪偏鄉童心臟病

（中央社記者陳偉婷台北30日電）先天性心臟病、心肌病變常是兒青猝死原因，全面篩檢有助防治，但偏鄉常有醫師不足問題。台大雲林分院用遠端判讀的智慧模式，幫超過千名兒童篩檢，成功揪出62人的心臟問題。

先天性心臟病、心肌病變及心律不整是造成兒童及青少年猝死的主要原因。但要完成學童全面篩檢，傳統上執行篩檢需醫師現場聽診、醫檢師執行心電圖檢查，再印出資料由醫師判讀，但偏遠地區常受限於交通地理及小兒心臟科醫師資源不足的問題。

台大醫院雲林分院今天舉辦「偏鄉兒心百里醫情：遠距學童心臟篩檢群助計畫」成果發表記者會，分享資通訊設備與網路雲端篩檢平台運行模式。

衛生福利部長陳時中在記者會表示，運用資通訊設備將學童的心音及心電圖轉為檔案上傳雲端，進行多點結合，號召外地醫師共同協助判讀，克服地理上限制與小兒心臟科醫師人力不足問題，讓偏鄉地區的兒童也可獲得與都會地區相同的健康醫療服務。

衛福部醫事司長石崇良說，台大雲林分院的遠端計畫，突破傳統模式困境，改由醫師帶領受訓後的團隊及篩檢儀器，將檢查後的心電圖與心音資訊上傳雲端，再由在地醫院、診所及台大兒童醫院、新光醫院、羅東博愛醫院的小兒心臟科醫師共同合作，進行遠端判讀。

判讀異常者，再轉介到就近醫院進行複檢。目前已完成1004名學童篩檢，發現62名有心臟疾病，包括4名心律不整，其中2名已接受心導管治療。

石崇良說，以往偏鄉孩童可能受限資源，無法早期篩檢揪出身體異常的地方，可能要等到發病或猝死才知道身體有狀況；現在透過遠端照護模式，能及早防治，更具效益，此遠端照護模式值得推廣和借鏡。（編輯：管中維）1081230