帛琉患者跨海求診 見證台灣醫療實力

帛琉國家醫院門診部副護理長KADOILTELATK（左）因長期腹痛，緊急跨海轉診到新光醫院，發現小腸、子宮、膀胱嚴重沾黏，治療後恢復良好，她2日也出席記者會，感謝台灣救命之恩。中央社記者張茗喧攝 109年1月2日

（中央社記者張茗喧台北2日電）今年41歲的帛琉國家醫院門診部副護理長因長期腹痛，緊急跨海轉診到新光醫院，發現小腸、子宮、膀胱嚴重沾黏，治療後恢復良好，也讓帛琉民眾再次見證台灣醫療實力。

太平洋島國帛琉是中華民國的邦交國，帛琉全國只有1間醫院、3間診所及小型社區醫療中心，2013年新光醫院和帛琉簽署跨國轉診合約，新光醫院將這些年來援助帛琉在地醫療或轉診來台的故事集結成冊，今天舉辦新書記者會。

新光醫院副院長洪子仁表示，截至目前，帛琉跨國轉診患者有多達70%到新光醫院就醫，至今有超過3300人次帛琉急重症病患來就醫，獲帛琉居民高度肯定。

洪子仁說，帛琉轉診患者以心血管疾病、骨折、骨外傷、癌症居多，其中，心血管疾病主要與帛琉民眾飲食造成肥胖有關，因此該院2015年也進入帛琉校園，教導孩子正確飲食觀念，培養食用蔬果的興趣。

近期曾到台灣接受治療的帛琉醫院門診副護理長KADOILTELATK今天也出席記者會，感謝台灣救命之恩，並對台灣的醫療技術表示肯定。

KADOILTELATK多年來負責帛琉患者轉診來台事宜，近來因長期腹痛、便秘、體重減輕5公斤，在帛琉當地醫院治療都未好轉，只好轉診到新光醫院接受治療。

收治個案的新光醫院一般外科主治醫師方躍霖表示，當時曾替她做電腦斷層掃描等檢查，確診為乙狀結腸憩室炎破裂合併膿瘍，且小腸、子宮、膀胱嚴重沾黏，經安排達文西手術切除並清除結腸膿腫，術後復原良好。（編輯：管中維）1090102