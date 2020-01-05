大選春節返鄉潮將至 海關籲勿帶豬肉製品返台

隨大選、農曆返鄉潮在即，海關提醒民眾勿攜帶豬肉製品回國，讓台灣豬過個好年。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）為防疫非洲豬瘟，防檢局累計已開出668張新台幣20萬元罰單，金額合計1.3億元，海關表示，在宣導、重罰下，違規已明顯改善，但隨大選、農曆返鄉潮在即，仍提醒民眾勿攜帶豬肉製品回國，讓台灣豬過個好年。

財政部關務署表示，今年1月中旬逢總統大選，下旬緊接著就是農曆春節，預估將迎來一波旅客返鄉高峰，為持續防堵非洲豬瘟傳入台灣，海關嚴陣以待，持續在機場、港口對來自中國、越南等高風險地區的入境旅客，進行托運及手提行李全面檢查。

關務署指出，同時，對於進口郵包及快遞貨物，也將持續實施百分之百X光檢查，呼籲民眾不要攜帶或網購、郵寄豬肉製品入境，共同維護台灣的農畜產業。

關務署官員指出，在強力宣導、查核及罰鍰提高之下，比較2018及2019年底，每月查獲違規攜帶豬肉製品情形已有明顯改善，2018年12月查獲的違規案件豬肉總重達728.3公斤，至2019年12月已降至58.8公斤左右。

不過，關務署官員強調，只要是非洲豬瘟疫區製造的豬肉製品，就有傳染台灣豬隻的風險，仍不能輕忽；2019年旅客常見攜帶的違規豬肉製品包括火腿腸、臘腸、火腿三明治、肉包、肉粽、豬肉餡餅、豬肉丸、東坡肉、燕肉、燕皮、肉鬆、肉鬆麵包、肉鬆蛋捲及肉鬆口味米果等，中秋前夕也查到大批含豬肉月餅。

關務署官員說，如今攜帶火腿腸、臘腸等豬肉製品的違規案件已經不多，但仍常見旅客不小心攜入含有豬肉的食品，如肉鬆口味米果、火腿三明治等；再次提醒民眾攜帶傳統節慶禮品或地方特產時，應特別留意不要含有豬肉成份，以免遭罰也帶來傳染風險。

農委會防檢局統計，從2018年12月18日自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品返台、初犯罰鍰提高至20萬元開始，統計至2019年12月29日，共開出668張20萬元罰單，開罰金額合計達1.3億元。

台灣籍旅客違規約3成，外籍旅客7成，外籍旅客中又以中國大陸籍旅客為大宗，違規件數達347件；同時，有87%違規案件，旅客都是從中國大陸入境，其他少數為越南、菲律賓及韓國。

關務署提醒，目前包括中國大陸、香港、澳門、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、韓國、東帝汶、印尼、泰國、馬來西亞、新加坡、汶萊及俄羅斯等地，都是非洲豬瘟高風險疫區，從這些國家返台攜帶未經檢疫的豬肉製品入境，初犯就要罰20萬元。

廠商或個人進口貨物夾帶未經檢疫的豬肉製品等動物產品，無論是否來自疫區，按規定可處7年以下有期徒刑，並得併科300萬元以下罰金，後果相當嚴重，務必留意。（編輯：楊凱翔）1090105