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花蓮春節返鄉專車開放訂票 加碼免費轉乘

最新更新：2020/01/07 13:08

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）因應春節返鄉人潮，花蓮縣政府提供4列次台北花蓮返鄉、返工專車，今年加碼推出花蓮境內轉乘服務，專車路線延伸至南區玉里車站，線上訂票時間自今天中午12時起至下午4時止。

花蓮縣政府春節返鄉專車共提供566個座位，4列次自強號時間分別為22日晚間7時52分、23日上午9時30分從台北車站發車直達花蓮；28日下午4時52分、29日下午1時50分由花蓮火車站發車直達台北。

花蓮縣政府民政處長江東成今天表示，專車抵達花蓮後，將提供2班復興號接駁，方便鄉親繼續南下，沿途停靠壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里等站，接駁轉乘車22日晚間10時10分花蓮站發車、29日上午11時53分玉里站啟程，只要出示專車乘車證，即可免費搭乘。

專車搭乘條件，為設籍花蓮或身分證「U」開頭的花蓮縣民，包括其配偶、直系血親及其配偶；或非花蓮縣民但在花蓮工作者及其配偶、直系血親及其配偶，皆可訂票專車搭乘。全票新台幣200元，半票100元。

江東成說，返鄉專車行之有年，春節、清明節等熱門時段都能有8成至9成搭乘率，今天中午起至下午4時止，開放「花蓮縣政府全球資訊服務網春節返鄉專車訂票」系統網路訂票。（編輯：戴光育）1090107

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