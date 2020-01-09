中東情勢升溫 汽柴油價13日起估漲3角及4角

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）美伊情勢牽動本週原油走勢，依照中油油價公式，估汽、柴油13日起每公升將分別調漲新台幣0.3元及0.4元，95無鉛汽油每公升29.5元，實際金額中油12日公布為準。

如依預估，92無鉛汽油每公升28元、95無鉛汽油每公升29.5元、98無鉛汽油每公升31.5元、超級柴油每公升26元。

美國3日於伊拉克以無人機狙殺伊朗軍情重要將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），伊朗隨後於7日發射飛彈攻擊美國駐伊拉克軍事基地，以報復美軍，讓國際原油飆升。不過，美國總統川普8日針對美伊情勢發表談話，暗示有意緩和與伊朗的緊張情勢。西德州中級原油期貨價格聞訊跳水將近5%，跌破每桶60美元。

儘管本週油價由漲轉跌，但受到國際情勢影響，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估13日起汽油、柴油每公升約各調漲0.3元及0.4元。

中油官網顯示，累算至1月8日的7D3B週均價為68.96美元，較上週67.21美元上漲1.75美元；新台幣兌美元匯率30.093元，較上週30.115元升值2.2分。

中東情勢多變，而台灣原油多來自該區，不過，根據政府規範，中油需儲備60天以上的汽油安全存量，以支應短期需求。除了自中東地區進口原油，中油也從其他國家採購原油。中油統計，去年自中東地區進口原油占整體51%，美國進口40%，其他包含非洲、南美洲、印尼等地約9%。

依照油價平穩機制，當95無鉛汽油每公升突破30元關卡時，中油會依不同級距吸收25%至50%漲幅，若95無鉛汽油每公升超過35元時，中油與政府將共同吸收75%漲幅。

經濟部日前也宣布春節期間油價凍漲，油價只降不升，讓民眾過好年，也減緩油價調升對國內衝擊。（編輯：楊凱翔）1090109