庚子鼠年套幣14日起發售 精美設計民眾驚豔

（中央社記者潘姿羽台北14日電）庚子鼠年生肖紀念套幣今起發售，不過因選後激情尚未散去，加上天候不佳，排隊人潮不如去年，但對於精美製作的庚子鼠年生肖套幣，已經收藏多套的民眾曹小姐依然直呼：「非常驚豔！」

中央銀行委請台灣銀行各分行（簡易型分行除外）於1月14日起，公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第4套「庚子鼠年生肖紀念套幣」11萬套，套幣採現場排隊方式辦理公開發售；央行總裁楊金龍今天10時左右，也前來台銀總行看看套幣發售情況，但採「快閃」形式，待了不到2分鐘，對於媒體提問並未多談。

今天清晨5時許，台北市重慶南路一段上的台灣銀行總行前已出現排隊人潮，搶得頭香的林先生向中央社記者表示，他昨晚6時多就來占位置，發現今年熱度明顯消退，「去年前晚6點多來，已經排到轉彎處了，今年一樣前一天6點多來排，完全沒有人」。

民眾林先生說，他從第一輪第一套生肖套幣開始蒐集，加上今年庚子鼠年套幣，已集滿28套；相較於早年排隊盛況，郵幣商直接在旁邊台銀總行外向民眾收購，近幾年排隊的人愈來愈少。

對於排隊人潮未如想像熱絡，中央銀行發行局局長施遵驊分析有3大原因，第一是總統大選帶來的影響，除了套幣消息被選舉新聞蓋過，大選才剛結束，部分選民可能「激情未散」；其次，今早天氣陰冷，民眾早起排隊的意願降低；第三，蒐集套幣也有世代落差，年輕人普遍較無感。

庚子鼠年生肖套幣採銀幣（面額新台幣100元）及銅合金幣（面額新台幣10元）各1枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。

銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「鼠」圖樣為主題，背面為台灣元宵節慶、極具在地特色的台南鹽水蜂炮活動；銅合金幣正面以生肖「鼠」為主構圖，背面則為部分上彩的「醉芙蓉」。

民眾曹小姐購買完套幣後，則興奮地與媒體分享心得「今年的套幣很亮麗」，她表示，家裡已經收藏多套套幣了，但看到這次庚子鼠年生肖套幣還是很驚豔，特別是醉芙蓉彩色漸層的設計，覺得很漂亮、很滿意。（編輯：楊凱翔）1090114

中央銀行委請台灣銀行發行「庚子鼠年生肖紀念套幣」14日公開發售，每套售價新台幣1800元；製作精美，寓意吉祥，展現多元的鑄製工藝之美。中央社記者謝佳璋攝 109年1月14日

央行總裁楊金龍14日前往台銀總行，視察鼠年生肖套幣發售情況，但待了不到2分鐘，對於媒體提問並未多談。中央社記者潘姿羽攝 109年1月14日

庚子鼠年套幣14日起發售，民眾曹小姐對於套幣非常滿意，特別是銅合金幣上彩色漸層的「醉芙蓉」設計，讓她非常驚豔。中央社記者潘姿羽攝 109年1月14日