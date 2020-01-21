嘉義黑面琵鷺疑肉毒桿菌中毒 8隻倒臥海灘死亡

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣布袋海邊近來出現12隻黑面琵鷺倒臥沙灘上，其中7隻已死亡，初步診斷為肉毒桿菌中毒；今天又在附近發現3隻疑似中毒的黑面琵鷺，1隻已死亡，正清查毒源區防範。

嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱表示，18日接獲嘉義縣野鳥學會通報，布袋鎮嘉南大橋北方，發現2隻黑面琵鷺出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀，其中1隻被救起時已死亡；19日又在附近區域發現10隻黑面琵鷺倒臥沙灘，有6隻死亡，其餘4隻送往特有生物研究保育中心急救。

石蕙菱指出，目前已進行採樣送驗，初步診斷為肉毒桿菌毒素中毒，結果預計2週內出爐。肉毒桿菌會在腐爛的魚類大量繁殖釋出毒素，黑面琵鷺往往因誤食腐爛魚類中毒。

石蕙菱說，今天又在附近的布袋八掌溪畔發現1隻黑面琵鷺屍體，以及2隻出現軟頸、翅膀下垂等症狀的黑面琵鷺。

石蕙菱表示，發現中毒的黑面琵鷺3處地點，均未發現魚屍，研判並非毒源區域，正全面清查黑面琵鷺中毒區域，已請專家學者研議後續處置方式，防範黑面琵鷺繼續接觸肉毒桿菌毒素的機會。（編輯：洪學廣）1090121