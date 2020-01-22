德國病毒權威：武漢肺炎疫情嚴重程度不如SARS

（中央社記者林育立柏林21日專電）德國權威病毒學者德羅斯登今天表示，照目前跡象來看，武漢肺炎的疫情不會比SARS嚴重，他相信中國政府有能力阻止這種新型病毒的傳播。

在柏林夏里特醫院（Charité）病毒研究所擔任所長的德羅斯登（Christian Drosten）接受明鏡周刊（Der Spiegel）訪問時表示，目前武漢肺炎的確診病例還不多，難以預測疫情將來擴散的程度，不過他研判這種新型冠狀病毒的疫情應該不會比2002年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）嚴重，未來幾週是防堵的關鍵期。

德羅斯登是SARS的共同發現者之一，他的團隊日前已研發出武漢肺炎的試劑，提供給全世界的實驗室。

武漢肺炎快速蔓延，讓人擔心中國是否會像當年一樣隱瞞SARS疫情，導致病毒擴散到海外，對此德羅斯登表示，從序列來看這是一種新型的病毒，可見中國沒有隱瞞疫情，不然光從序列就看得出來，他並認為中國政府有能力阻止病毒的傳播。

不過，疫情正好在農曆春節交通高峰期前夕爆發，德羅斯登指出，這個時間點對防堵相當不利，中國政府得在很短的時間內，在造成民眾生活不便和對全球的責任感之間權衡得失，以阻止疫情蔓延到其它國家。

德羅斯登說，這種病毒傳染速度驚人的快，而且還會人傳人，世界衛生組織（WHO）預計22日為此召開緊急會議是正確的決定。（編輯：陳政一）1090122