武漢肺炎疫情蔓延 中國增至6死亞洲加強防護

（中央社北京21日綜合外電報導）武漢肺炎疫情蔓延造成中國6死與291人確診感染，正值農曆新春假期旅遊高峰時節引發擔憂，亞洲各地區加強阻止病毒傳播的措施。

從澳洲到泰國及尼泊爾，各國都加強檢測機場旅客的體溫，以篩檢是否感染類SARS冠狀病毒。這種新型病毒最初出現在中國華中大城武漢。

中國國家衛生健康委員會一位知名專家昨天證實，引發武漢肺炎的病毒會人傳人後，升高爆發更大規模疫情的不安。

由於病毒基因與嚴重急性呼吸道症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS）相似，武漢肺炎的冠狀病毒引發恐慌。2002年至2003年爆發的SARS疫情，造成香港與中國大陸境內將近650人死亡。

在泰國方面，主管機關下令，泰國的4座機場對來自中國高風險地區的旅客實施強制量測體溫，任何出現發燒跡象旅客將會被隔離觀察24小時。

農曆新春期間，估計每天約有1300名旅客從武漢抵達泰國。今年農曆春節假期自24日起展開。

對SARS疫情記憶猶新的香港，有關單位表示，正保持「極高度警戒」，凡來自武漢的旅客必須填寫健康申報表，倘若未據實申報可能會被判處坐牢。

香港政務司長張建宗表示：「我們做好最壞打算，我們沒鬆懈防護。」

包括澳洲、孟加拉、尼泊爾、新加坡與美國的機場，都已加強檢疫措施。

澳洲當局表示，一個曾前往武漢旅遊的男子，出現武漢肺炎症狀，目前已被隔離，正等待檢驗結果。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1090121