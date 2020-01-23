過年逛百貨搶福袋 看準營業時間贏機票汽車

（中央社記者吳柏緯台北23日電）搶福袋已經成為農曆春節期間，消費者逛百貨公司的必做事項，為了搶攻春節的福袋商機，各家百貨業者祭出渾身解數，把機票、汽車等大獎塞入福袋之中，盼得到消費者青睞。

以下整理大型百貨公司春節看點與福袋購買全攻略。

SOGO台北各館春節採取特別營業時間，到28日均延長營業時間到晚間10時，僅24日除夕當天下午5時打烊，不過當天館內餐廳仍會營業至晚間8時30分。

至於福袋發售日期為25日到27日，連續3天每天的福袋最大獎各有不同，初一大獎為價值新台幣8萬5500元的中華航空東京雙人來回商務艙機票，初二、初三則是價值3萬1000元，包含一晚住宿與台灣虎航雙人來回機票的日本仙台雙人自由行5日，各一名。

SOGO中壢店、新竹店與高雄店的營業時間，到28日也都是上午11時到晚間10時，除夕當天均為下午5時打烊。不過各館進駐的餐廳在春節期間營業時間略有調整，以各業者公告為主。

為了避免搶購福袋人擠人，新光三越今年首創線上購買福袋服務，讓消費者在家就能入手福袋。新光三越推出的初一限量福袋全台超過5000個，全部在線上預購販售，初一當天消費者直接到現場領福袋後就可以帶著喜氣繼續逛街。

今年新光三越的福袋，全台最大獎祭出1部價值185萬的BMW汽車，此外還有顆鑽、機車、55吋液晶電視與按摩椅，以及眾多飯店住宿券。

新光三越全台各店的營業時間，春節期間均營業至晚間10時，不過除夕當日提前至傍晚6時打烊，當天部分餐飲則會延長營業。

全台遠東百貨則以「新春好運 金鼠報喜」為主題，打造今年的農曆春節檔期活動，春節期間營業時間至晚間10時，在除夕當天則提前至傍晚6時打烊。

眾所矚目的福袋，全台各館備妥超過萬個，其中今年初新開幕的遠百信義A13及板橋大遠百、台中大遠百與花蓮遠百的最大獎都是汽車，吸引消費者搶購。此外，其餘各館也紛紛祭出蘋果周邊商品、按摩椅等獎項。

微風推出鎖定微風積點禮遇會員的限定版福袋，初一上午10時30分在松高微風開賣，最大獎為價值160萬元的豪華賓士。而限量600個的福袋，每份售價1000元，但內容物價值均超過3000元。

Global Mall在今年也分別推出線上與線下的「金鼠迎春福袋」，Global Mall新北中和、南港車站、板橋車站及屏東市各館總計共1500個，獎項總價值近200萬元。每個店的福袋最大獎各有不同，包含按摩椅、新板希爾頓住宿券與任天堂Switch。

統一時代百貨在大年初一上午10時30分舉行開春跳樁，並於11時發放1500份的關渡宮發財金，讓消費者一起沾沾開春喜氣。春節期間營業時間延長至晚間10時，僅除夕當天傍晚6時提早打烊。

大葉高島屋則在大年初一當天下午2時推出「福來刮刮樂」活動，只要花100元，就可以試試鼠年手氣，將有機會獲得iPhone11、禮券1萬元等實用好禮，總獎項共200份，消費滿額還送搭乘郵輪的旅遊機會。（編輯：林孟汝/楊凱翔）1090123