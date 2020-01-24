黃茂雄養生愛萵苣3吃 自家智慧農場助陣

東元集團會長黃茂雄近年聚焦餐飲事業，對美食頗有研究的他透露平日養生之道，就是吃自家智慧農場生產的萵苣。中央社記者江明晏攝 109年1月24日

（中央社記者江明晏台北24日電）過年大魚大肉，恐造成身體負擔，東元集團會長黃茂雄近年聚焦餐飲事業，對美食頗有研究的他透露平日養生之道，就是吃自家智慧農場生產的萵苣，也分享獨家「萵苣3吃」食譜。

不少身價上億的企業家都有獨門的養生之道，年逾70歲的黃茂雄，退居東元集團經營幕後，近年聚焦餐飲事業；陸續引進日本、土耳其等國的美食進入台灣市場，旗下已有摩斯漢堡、樂雅樂、餡老滿、MADO、串家物語等15個餐飲品牌。

1990年，黃茂雄透過安心食品引進日本摩斯漢堡，登台迄今30年，如今已是台灣第二大速食連鎖店，規模僅次於麥當勞，去年全台門市據點共276家。受惠機器人供餐、智慧農場及外送等3大策略加持，去年業績表現亮眼。

安心食品於2019年7月成立「安心智慧農場」，在東元的觀音工廠生產，希望減少極端氣候影響，讓一年四季都能有安心的蔬菜可食用。自2019年10月起，安心智慧農場所生產的蔬菜，已作為食材送至摩斯漢堡的門市料理。

有「美食企業家」之稱的黃茂雄說，他喜歡的美食很簡單，最近更愛吃自家智慧農場種的萵苣。他有自己一套的「3吃食譜」，他分享，可把萵苣用蛤蠣湯燙熟，撒上柴魚片拌著吃，風味絕妙；此外，把萵苣清炒，再撒上東港櫻花蝦，就是一道香氣逼人的時蔬料理；也建議可以切點水果配上萵苣，變成水果萵苣沙拉，口感清脆。

安心食品指出，智慧農場屬於全人工光源型的植物工廠，環境條件控制是最重要的一環，包含溫度濕度、光照、風速、營養液及二氧化碳等6項條件缺一不可。透過東元集團資源，智慧農場根據場域特性打造適合植株生長的環境條件，也和屏東科技大學農園系合作，確保在植株生長階段能夠精準掌握其健康狀況。（編輯：張良知）1090124