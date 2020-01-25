武漢肺炎確診者接觸史公布 曾沒戴口罩進高雄舞廳

中央流行疫情指揮中心25日公布其中一名武漢肺炎確診者的接觸史，該個案曾於22日下午出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎），且未配戴口罩。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

（中央社記者許秩維台北25日電）嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今天公布其中一名武漢肺炎確診者的接觸史，該個案曾於22日下午出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳，且未配戴口罩。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，由監測應變官、衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥說明疫情狀況，交通部觀光局組長劉士銘說明觀光團掌握情形。

根據指揮中心最新資料顯示，24日新增60例通報，目前累計通報193名個案，其中3名確診，64名已排除、126名隔離檢驗中（46例初驗陰性，其餘仍待檢驗）；3名確診個案持續於醫院負壓隔離病房治療中。

莊人祥表示，24日公布的武漢肺炎確診案例曾於22日下午4時至6時曾出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳（全程無配戴口罩），由於服務人員和客人身分不易掌握，加上在舞廳可能會有近距離接觸，因此經過評估後，決定公告這個行程資訊。

莊人祥也提醒，曾於這些時段出入該場所的民眾，應自主健康管理14天（自最後接觸日起算），如有發燒、咳嗽、呼吸急促等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

至於3名確診案例，莊人祥指出，3名患者目前都未發燒，除了首例確診案例仍須使用低流量氧氣外，其餘2人病情穩定；而最新公布的這2名確診案例也都未去過華南海鮮市場，至於可能在何處遭傳染，目前仍在詢問中。

針對目前中國官方公布的確診病例和死亡人數，莊人祥認為，數字一定有低估，因為這和監測能力有關，在台灣也可能發生，但低估多少很難確認；為防範武漢肺炎，台灣也和日本、韓國、美國等保持聯繫，例如交流篩檢的方式等，美國也想瞭解台灣疫情專家日前到武漢考察的情況。（編輯：張銘坤）1090125