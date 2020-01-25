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出現武漢肺炎疑似症狀 在菲台籍男童好轉出院

最新更新：2020/01/25 22:44

（中央社記者陳妍君馬尼拉25日專電）菲國媒體報導，一名在菲律賓的台籍6歲男童出現包括呼吸困難在內的武漢肺炎疑似症狀，一度接受隔離治療。駐菲代表處今晚表示，這名孩童狀況好轉，目前已經出院。

菲律賓媒體今天報導，一名台籍6歲男童出現包括呼吸困難在內的呼吸道疾病症狀。由於男童可能曾接觸武漢旅客，被送到位於公主港市（Puerto Princesa）的巴拉旺醫院（Ospital ng Palawan）接受隔離治療。

中華民國駐菲律賓代表處官員告訴中央社記者，經聯絡菲國衛生部，得知這名孩童狀況好轉，已經出院，但目前無法確認是否已排除患者感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

他表示，孩童父母未出現新型冠狀病毒病徵。代表處明天會聯繫男童家屬，了解相關情況。

這名官員說，若在菲台灣人感染武漢肺炎，一旦出現症狀，會由菲律賓衛生部及相關單位先行隔離治療。

他表示，代表處獲悉後，將立即聯繫菲國衛生部，派員到患者就診醫院了解狀況、向台灣的衛生福利部疾病管制署通報相關情形，並與患者家屬保持聯繫，視個案情況和病人需求，提供必要協助。（編輯：林治平）1090125

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