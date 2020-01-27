手氣超旺 士林男子刮6中6抱百萬大獎回家

（中央社記者潘姿羽台北27日電）過年期間，許多民眾買彩券、刮刮樂試試手氣，彩券業者表示，台北市士林區一名50多歲男子手氣超旺，不只連刮5張都中獎，接著加碼第6張，更直接刮出百萬大獎，羨煞旁人。

台灣彩券推出「2000萬超級紅包」共有3個頭獎新台幣2000萬元、7個200萬元加賓士車、400個100萬元。統計至1月25日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元加賓士車、40個100萬元。

根據台北市士林區的旺民眾彩券行店員描述，先前到土地公廟拜拜，祈求彩券行能夠開出頭獎，當天晚上店員睡覺時，就夢到店裡真的開出了頭獎，還在睡夢中開心的從床上跳了起來，醒來後才發現原來全是一場夢，當時覺得好氣又好笑，後來才發現，原來這個夢是吉兆。

店員表示，做夢隔天，中獎人來到店裡買彩券，是一名約莫50多歲的男性，雖然住在彩券行附近，以前都只有過年期間才會來玩刮刮樂，當天他吃完尾牙後，走進店裡挑選2000元刮刮樂，買的第一張就中了2000元。

店員告訴這名男子，今天頭很暈，應該是店裡會有好事發生，中獎人接著再選一張，果然又中了1萬元，而後連刮幾張2000元刮刮樂，雖然中的不是大獎，但連續5張都有中獎。

男子創下「刮5中5」的成績後，店員直呼「超難得」，認為或許下一張就會有大獎，沒想到第6張真的刮中100萬元。

店員笑說，客人當下超開心，又跳又叫，開心的跟店員、現場客人分享喜悅，發給店員及其他客人每人1000元吃紅，最後興奮地衝回家，說要與老婆一起過個好年。1090127