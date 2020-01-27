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武漢肺炎 澎湖4例檢驗呈陰性排除感染

最新更新：2020/01/27 20:30

（中央社澎湖縣27日電）部立澎湖醫院與三總澎湖分院先前傳出疑似武漢肺炎病例，檢體經送台北檢驗，結果今晚出爐，4名負壓隔離病房的民眾，2次檢驗都呈陰性反應，初步排除感染武漢肺炎，讓地方鬆了一口氣。

澎湖縣流行疫情指揮中心表示，三總澎湖分院25日、26日晚間分別採集4名疑似病患檢體，先後送至衛福部實驗室檢驗，27日晚間檢體報告出爐，4人結果皆為陰性，其中11歲女童為A型流感、4歲男童為B型流感。

依澎湖縣流行疫情指揮中心資訊，25日晚間部立澎湖醫院通報一例為11歲女童，今年1月中旬曾至蘇州旅遊，出現咳嗽、體溫38.7度，經X光檢查後送至三總澎湖分院。當晚，三總澎湖分院另通報一例38歲女士，日前曾至上海，近期與家人返鄉過年，出現咳嗽、發燒病狀。

三總澎湖分院為求慎重，25日深夜將婦人的先生、4歲的兒子等4例一併收治負壓隔離病房。依疾管署檢體採驗規定，在間隔24時採集兩次咽喉拭子檢體，2次檢驗結果都為陰性。

澎湖縣流行疫情指揮中心指揮官、縣長賴峰偉要求各防疫單位持續戒備，並呼籲民眾做好自我防疫，戴口罩、勤洗手、避免接觸禽畜、避食生肉生蛋、避免至空氣不流通或人潮擁擠場所。

防疫期間避免前往中國大陸，並提醒民眾自武漢或鄰近地區入境，14日內如有發燒及類流感症狀者應盡速就醫，並主動告知旅遊史、接觸史等。未據實通報，依傳染病防治法處1萬元至15萬元罰鍰。（編輯：孫承武）1090127

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