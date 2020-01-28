口罩工廠加班生產 新北市府：春節後可正常供貨

（中央社記者黃旭昇新北28日電）威欣利實業公司負責人陳怡利今天表示，自年初二陸續召回員工加班，每天最多可生產16萬副口罩，以因應武漢肺炎防疫。新北市府呼籲，春節後口罩可正常供貨，無需過度恐慌。

新北市府副秘書長朱惕之今天與法制局長黃怡騰、經濟發展局長何怡明、衛生局副局長許朝程，訪視林口區威欣利實業公司生產口罩工廠，感謝該公司於春節期間加班生產口罩供應民生所需。

市府新聞局告訴中央社記者，朱惕之表示，春節前至各大賣場查訪，口罩還有大量存貨，足以因應春節期間所需，但媒體大幅報導引發民眾恐慌性需求後，這兩天新北市大賣場、藥妝店及藥局，口罩全被掃空。

新聞局表示，有民眾開始搶購甚至囤積口罩，造成人心惶惶。部分口罩工廠配合經濟部指示，提早銷假開工生產，朱惕之今天率隊訪視林口區威欣利實業公司，感謝業者防疫的努力。

威欣利公司負責人陳怡利表示，配合經濟部指示及民生需求，大年初二即陸續召回員工進駐工廠，每天最多可生產16萬副口罩，公司雖需付出高額加班費，但也善盡企業社會責任。

陳怡利提醒，民眾購買口罩應注重品質及培養衛生觀念，儘量選購台灣GMP廠商生產、符合國家標準且標示完整的口罩，並依正確方式配戴，才能達到更好的防疫效果。

法制局長黃怡騰表示，民眾即使目前買不到口罩，也不必過度恐慌，更不需要大量囤積口罩。等再過2天春節假期結束恢復上班後，口罩供貨及價格應可回復穩定，改善缺貨的情形。

經發局長何怡明表示，依經濟部統計，春節已加開全台口罩生產線，市府會密切與生產廠商聯繫，並確認防疫物資、倉儲物流配送及各大通路販售供應需求。

市府主任消保官王治宇表示，多數通路與賣場都已賣完口罩，部分業者推出預購方案，保證消費者能以原價優先購買1月30日以後到貨口罩。消保官已建議大賣場改以小包裝方式限量販售。

新北市板橋區一家社區藥局吳姓藥師今天接受中央社訪問表示，她除夕前一天追加進貨80盒，加上原本藥局也有80盒口罩，在除夕當天百餘盒口罩，全部被民眾掃光。（編輯：李錫璋）1090128