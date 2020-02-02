手機成癮嚴重 調查：青少年每2人有1人沉迷

（中央社記者潘姿羽台北2日電）人手一機的時代來臨，不論付錢、訂票、購物、掛號，都能用手機完成，便利性大大提升，但手機成癮的問題也愈發嚴重，國發會調查，有近3成民眾自認沉迷手機，青少年族群更是每2人就有1人自認有沉迷問題。

手機行動上網對於民眾日常生活的重要性倍增，國發會為瞭解手機族最新數位應用概況以及變動情形，於108年7月1日至7月5日晚間電話訪問調查，合計完成1517份有效樣本，並於近日發布「108年持有手機民眾數位機會調查」。

調查結果顯示，手機族曾透過手機行動上網的比率持續攀升，由100年的35.3%大幅成長為107年的88.2%後，108年再增為89.8%。

值得注意的是，手機固然提供各式深度且多元的應用服務，但也讓人花愈來愈多時間在手機上，形同被手機「綁架」。

國發會指出，詢問手機行動上網族覺得自己有沒有網路或手機沉迷的問題，發現有27.6%受訪者自認有沉迷問題，較107年大幅增加6.8個百分點。

進一步觀察不同年齡層的沉迷狀況，20歲以下手機族認為自己有網路或手機沉迷問題的比率，由107年的29.3%躍升至108年的54.0%，20至29歲、30至39歲手機族自認有此問題的比率也分別達36.4%及37.9%，都比一年前增加近10個百分點。

而各年齡層使用手機情況，也以未滿20歲手機行動上網族的連網時間最長，且時間由107年的282分鐘，再增為312分鐘。國發會坦言，青少年難以自我節制上網，問題持續惡化，是需要關注的社會問題。

「小孩天天滑手機，氣死了！」Tina的3個孩子都不滿20歲，共通點是每個都喜歡滑手機，一個常上Youtube聽歌、看MV，一個習慣上網到處瀏覽新資訊，大兒子剛上大學，交了許多新朋友，有Line、臉書還有IG，甚至經營粉專，在這上面花了不少時間。

國發會提醒，青少年如此長時間使用手機，對於學習、健康及生活都有不利影響，如何激起青少年學習動機，讓他們願意投入學習而非滑手機，是值得深思的課題。（編輯：鄭雪文）1090202