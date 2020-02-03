防武漢肺炎疫情 北市釋出20萬片戰備口罩

因應武漢肺炎疫情，台北市政府衛生局將釋出20萬片戰備外科口罩給台大、北醫、北榮、萬芳醫院等傳染病應變醫院、隔離醫院及急救責任醫院，配合防疫的醫療機構、照護機構也會發放，解除防疫作戰前線團隊燃眉之急。中央社記者王飛華攝 109年2月3日

（中央社記者梁珮綺台北3日電）防武漢肺炎疫情，台北市副市長黃珊珊今天說，將釋出20萬片戰備外科口罩給台大、北醫、北榮、萬芳醫院等傳染病應變醫院、隔離醫院及急救責任醫院，配合防疫的醫療機構、照護機構也會發放。

黃珊珊上午在市政大樓11樓宣布，台北市衛生局昨天收到中央流行疫情指揮中心釋出的戰備外科口罩，加上衛生局的庫存，合計配發20萬800片，解除防疫作戰前線團隊燃眉之急。

口罩優先給予台大、北醫、北榮、萬芳醫院等傳染病應變醫院、隔離醫院及急救責任醫院，基層醫療機構及照護機構因配合負擔防疫工作，也列為發放對象，黃珊珊表示，共發12萬餘片給上述4家醫院，為醫院防疫7天份量，基層醫療機構由相關公會轉發7萬片，照護機構由衛生局發1萬片，皆約2天份量。

不過，黃珊珊表示，雖然醫療院所缺貨情形能得到緩解，但全市對口罩仍有龐大需求，已針對八大類人員所需提報19萬份需求量，呼籲中央儘快配送。（編輯：張銘坤）1090203