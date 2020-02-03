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大排長龍買酒精 花蓮酒廠存量足籲勿一窩蜂

最新更新：2020/02/03 14:13
預防武漢肺炎疫情，台酒花蓮廠2日公告提供民眾購買散酒精，3日上午廠方還未開始營業，酒廠門口前就有民眾大排長龍，人手一空桶或空瓶，自備容器來買酒精。中央社記者李先鳳攝　109年2月3日
預防武漢肺炎疫情，台酒花蓮廠2日公告提供民眾購買散酒精，3日上午廠方還未開始營業，酒廠門口前就有民眾大排長龍，人手一空桶或空瓶，自備容器來買酒精。中央社記者李先鳳攝　109年2月3日

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）武漢肺炎疫情延燒，台酒花蓮廠販售高濃度酒精，民眾上午排隊數小時買不到抱怨連連；酒廠道歉通知作業不完整，販售供應不是只有今天，酒精量達一年庫存，不用擔心買不到。

台灣菸酒公司花蓮酒廠昨天公告提供民眾購買散酒精，上午廠方還未開門，7時不到酒廠門口前就大排長龍，人手一空桶或空瓶，自備容器來買酒精。

民眾抱怨說，只有一個窗口一個人負責收款，收款後再到另一窗口排隊提貨，從早上7時排到12時都還輪不到，不滿酒廠為什麼不機動調整增加人手？

台酒花蓮廠廠長莊肇華說，機關團體及公司行號沒有限制購買公升數；一般民眾限定每人自備容器最多購買4.5公升。酒精量達1年庫存，民眾不用擔心買不到。

由於昨天是週日休假日，通知作業並不完整，沒有說明販售散酒精是從今天開始，讓許多民眾誤以為只有今天販售，造成一窩蜂現象。原本預計今天起每天開放200人次購買，將視狀況再開放；若下班後還有排隊民眾，將發放號碼牌隔天再發售。

莊肇華提醒，販售的是95%高濃度酒精為危險物品，購買民眾必須攜帶身分證登記，存放必須小心避開火源。販售的酒精雖然是食用級精製酒精，但絕不能拿來烹煮或兌水淡化酒精飲用。（編輯：孫承武）1090203

預防武漢肺炎疫情，台灣菸酒公司花蓮酒廠3日販售散酒精，許多民眾一早開始排隊數小時購買。中央社記者李先鳳攝 109年2月3日
預防武漢肺炎疫情，台灣菸酒公司花蓮酒廠3日販售散酒精，許多民眾一早開始排隊數小時購買。中央社記者李先鳳攝 109年2月3日
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