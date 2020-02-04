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不讓疫情中斷學習 台達免費線上課程人氣旺

最新更新：2020/02/04 18:24

（中央社記者韓婷婷台北4日電）為防範疫情擴散，高中職以下學生延後開學，線上學習成為不少學生的新選擇。由台達電子文教基金會開設的免費線上課程平台「DeltaMOOCx」，累計線上點閱次數已超過700萬次。

受到新型冠狀病毒疫情影響，教育部已宣布全國高中職以下學生延後開學，寒假輔導課也取消，許多家長擔心孩子的學習因此受到影響。

清華大學講座教授暨DeltaMOOCx計畫主持人彭宗平表示，儘管疫情嚴峻，線上課程可讓學習跳脫時空的限制，老師與學生可多加利用。不論是手機、平板或電腦等載具，都可以觀看影片與練習題目；學生也可以在平台上發問，老師會在線上回答問題，相信可以減緩此波疫情對於學習進度的影響。

台達電表示，線上課程平台是由台達基金會、國家教育研究院及數學、物理、電機電子等學群科中心共同合作，由各高中、高工老師拍攝，委託愛爾達電視台製作。可以讓學生透過網路線上學習數理相關課程，達到預習和複習的雙重效果。

台達電指出，自2015年起，課程已陸續於「DeltaMOOCx愛學網」及YouTube「DeltaMOOCx頻道」上線，現已有162所高中職與12所大專院校加入計畫，平台提供超過5400支教學影片，包含數學、物理、化學、生物、地球科學及電機電子等課程，在網路上免費提供學生學習，線上點閱次數已超過700萬次。（編輯：張良知）1090204

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