寶瓶星號那霸附近繞圈 旅客戴口罩苦中作樂

中央宣布禁止國際郵輪靠泊台灣港口，麗星郵輪寶瓶星號7日中午仍在日本那霸外海，旅客幾乎人人戴口罩，作息照舊並未實施隔離。（旅客王陳惠提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年2月7日

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）台灣已宣布禁止國際郵輪靠泊港口，麗星郵輪「寶瓶星號」目前正在日本那霸外海，旅客幾乎人人戴口罩，作息也照舊、並未隔離，不過有旅客因藥品而煩惱，也有人苦中作樂。

「寶瓶星號」旅客王陳惠透過臉書（Facebook）向中央社記者表示，船上幾乎所有旅客都戴上口罩，目前沒有感受到恐慌氣氛，有些人甚至苦中作樂，心想「買4送1或送14（天）」。

不過，王陳惠表示，少部分旅客為了盥洗衣物和藥物而煩惱，也有旅客因為已購買高鐵票，擔心無法退票而希望船公司出面協調。

至於「寶瓶星號」動向，王陳惠指出，郵輪目前仍在那霸附近海域繞圈，原本預計中午12時要靠泊那霸，但郵輪卻是回頭狀態，依昨天船上廣播，應該是要去那霸，但船在海上移動路徑真的令人迷惑，至今還未收到通知接下來要去哪。

王陳惠說，船上並未要求旅客待在房間實施隔離，一切照舊，旅客尚未收到任何與檢疫相關公告，訊息大多是透過網路得知台灣會實施檢疫措施。

麗星郵輪在台委任公關公司窗口向中央社記者表示，「寶瓶星號」4日自基隆港出發，5日至6日停靠日本那霸，原先預計今天下午4時返抵基隆港，經麗星郵輪確認後，變更為明天返抵基隆。

他說，原本各單位協調，同意「寶瓶星號」返回基隆港，但必須立即折返那霸，先讓非中華民國國籍旅客下船，原預計台灣時間昨晚11時抵達那霸，但因故作罷，寶瓶星號是否先靠那霸或直接返回基隆，仍有變數。

他指出，這航次旅客共1738名，其中台灣籍高達1709名，另有18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1名，以及1名陸配，據船上回報，截至中午12時沒有旅客出現發燒徵狀。（編輯：屈享平）1090207