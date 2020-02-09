台灣家庭旅義確診引恐慌 義大利已掌握行程追蹤

（中央社記者黃雅詩羅馬9日專電）台灣一家4口從香港轉機到義大利旅遊時感染武漢肺炎，義媒「訊使報」今天報導，台灣當局已主動通報患者行程，義國政府也私下通知所有密集接觸者，注意隔離與自主健康管理。

義大利台灣同鄉會群組也熱烈討論相關消息，因為這家人的啟程與目的都是羅馬，不少旅居羅馬的台灣人希望台灣政府公布這對夫婦旅義行蹤，讓大家提高警覺、自主管理。

相關消息同時在臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社群網站引起部分義國網友恐慌。對此義大利衛生單位呼籲民眾無須過度憂慮，先前一對從武漢來旅遊的夫婦在羅馬發病確診，他們曾遊歷義大利多個城市，目前接觸過的人病毒檢測結果皆為陰性。

義大利大報「訊使報」（Il Messaggero）今天報導，台灣這家人1月22日啟程到義大利旅遊，但未選擇從台北直飛羅馬的台灣航空公司，卻選擇了到香港轉機，可能因此在轉機時遭感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎），隨後這家人在不知自己已感染的狀態下，在義大利旅遊了10天。

報導指出，台灣這家人都沒有前往中國武漢的旅遊史，這段期間也未跟來自中國的人接觸，他們在義大利旅遊期間開始出現咳嗽症狀，回到台灣後發燒確診，因此台灣衛生部認為，最大可能是在香港飛往羅馬的班機上，因為同行的中國旅客眾多，在密閉空間內感染病毒。

報導指出，這家人在義大利旅遊期間沒有發燒、肺炎等嚴重症狀，因此醫療專家認為傳染性應很低，但衛生單位仍不敢掉以輕心，羅馬所在的拉吉歐大區（Regione Lazio）衛生單位已掌握這家人的旅義行程，以不對外公開方式，個別通知他們曾造訪地點的密集接觸人員，請他們注意自主隔離與健康管理。

報導指出，義國衛生當局強調目前病毒通報和管制系統都運作順暢，民眾不用過度擔心。

報導最後指出，義大利1月31日宣布暫停與台灣間的直航航班，引起台灣當局強烈抗議，希望儘速恢復台義通航。（編輯：林憬屏）1090209