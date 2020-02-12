鑽石公主號如疫區 85歲台籍翁終於盼到醫師

鑽石公主號因一名香港乘客確診武漢肺炎，目前停泊在日本橫濱港碼頭外防疫隔離，船上20多名台灣人期盼早日下船，一位85歲台灣男乘客連日身體不適，12日終於盼到醫師看診。（家屬提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年2月12日

（中央社記者楊明珠東京12日專電）鑽石公主號因一名香港乘客確診武漢肺炎，目前停泊在日本橫濱港碼頭外防疫隔離，船上20多名台灣人期盼早日下船，一位85歲台灣男乘客連日身體不適，今天終於等到醫師看診。

鑽石公主號3日晚間返抵日本橫濱港後，停泊在大黑碼頭外防疫隔離，今天再添39人感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），累計確診者共174人，其中1人是台灣人。

另外，在鑽石公主號上實施檢疫的1名檢疫官也確診；目前船上還有3500多人，約有20多名台灣籍乘客及2名台灣籍工作人員。

船上一名中年台灣男乘客與85歲父親住在內艙，兩人連日咳嗽，10日他父親咳嗽咳出血，加上10日聽到船上新增65個確診病例，讓他感到心急如焚，於是寫信向蔡英文總統求救，希望趕緊讓老爸下船就醫。昨天他終於與駐日官員聯絡上，獲得關懷與協助。

他父親昨天多次流鼻血，昨晚11時30分左右，船上醫師對他父親進行電話問診，結果仍被說「沒發燒的話，就無法讓醫師前來房間治療」。

這位台灣男乘客今天對中央社記者表示，老爸服用的安眠藥昨天用完，一夜難眠，加上多次流鼻血，一直擦拭，讓他感到愛莫能助，挫折感很大。今天上午終於有醫師到房內為他老爸看診，中午左右他上甲板放風回來時，父親告訴他說：「方才有人送安眠藥來了。」

受訪的中年台灣男士說，除了安眠藥，還附帶拿到2瓶運動飲料，可能是要給老爸補充電解質的。目前為了舒緩老爸流鼻血的情況，有很多友人提供意見，包括用馬油沾棉花棒用來擦拭鼻孔內側。

受訪的台灣男乘客說，今天上午聽到鑽石公主號進行檢查的檢疫官都被感染，實在很憂心，或許病毒已散佈在船上許多角落，他感覺這艘船宛如疫區，危機四伏。

他說，老爸10日晚間在房間內接受醫護人員的篩檢，至今仍未獲得檢查結果，但今天上午11時至12時之間他上甲板放風時，聽到有一位台裔日籍人士說，如果病毒篩檢結果呈現陰性反應（沒感染）的話，就不會接到通知，所以他心想，老爸如果感染，可能就是上午日本政府公布的這批39人確診名單，所以應該是沒被感染。

這位台灣男乘客目前心情五味雜陳，如果老爸被感染就可下船，在比較良好的醫療環境就醫，但最佳之道是老爸沒感染武漢肺炎，也能儘速下船。

醫師上午前來為老爸看診後，他就透過電子郵件感謝駐日官員的協助，他也很感謝蔡總統聽到他想救父的心聲，現在的心願還是仍儘速讓老父下船。

他和船內很多日本人的共同心聲是期盼日本政府對全船人員進行病毒篩檢，如果沒事，給他們一份「無菌者」的聲明，好讓他們「出關」後不被貼標籤。

不過，日本政府目前還處於研議是否要針對船上全部的人員進行篩檢，遲遲未能做出結論。

受訪的台灣男乘客納悶的說：「日本政府不是平時就在針對大地震等災害進行逃生等的演習嗎？發生大災難時的醫療網如何將病患送醫等的問題，應該早就備妥計畫才對，怎麼面對一船3700多人就無法因應？」（編輯：高照芬）1090212

鑽石公主號正在日本橫濱港碼頭外進行防新型冠狀病毒隔離作業，船上有約20多名台灣人，其中一名中年男乘客表示父親連日咳嗽還咳血、多次流鼻血。12日終於有醫師到艙房內看診。（家屬提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年2月12日

鑽石公主號3日晚間起在日本橫濱港碼頭外進行防疫隔離，12日再添39人感染新型冠狀病毒疾病，累計確診者共174人，其中1人是台灣人。另外一名到船內實施檢疫的檢疫官也確診。（家屬提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年2月12日

鑽石公主號正在日本橫濱港碼頭外進行防新型冠狀病毒的隔離作業，至今累計174人確診，船上還有3500多人，其中有20多名台灣人。船上人員最快19日才能下船。（家屬提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年2月12日