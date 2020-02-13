威士特丹號台人回台須隔離 外籍者禁入境轉機

（中央社記者吳欣紜、陳偉婷台北13日電）郵輪威士特丹號遭多國拒絕後，今天停靠柬埔寨。中央流行疫情指揮中心說，船上有2名台籍人士，未來入境後須送醫院隔離檢疫，其他非本國籍人士不得在台灣入境或轉機。

荷美航運公司郵輪威士特丹號（Westerdam）1日從香港出發預定前往日本，船上有1455名旅客及802名工作人員，因俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延人心惶惶，加上威士特丹號傳出部分旅客曾出現發燒或疑似症狀，日本、菲律賓、關島和泰國都拒絕這艘郵輪停靠。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，指揮官陳時中表示，對威士特丹號的船上名單有充分掌握，當中有2名台籍人士，未來2人回台後必須隔離檢疫，會送到醫院做相關檢查確保安全。

另外，陳時中也指出，這1000多名乘客對國際航運造成很大壓力，經過討論後決議，該船上的乘客及船員，只要非本國籍不得入境台灣，也不可在台灣轉機。

指揮中心應變官莊人祥會後受訪時表示，目前掌握威士特丹號上有1400餘人，名單都已掌握，柬埔寨政府會先做處理，但據說是「抽血」檢驗。但目前還不清楚2名國人何時回台。（編輯：方沛清）1090213