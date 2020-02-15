武漢肺炎／失聯3香港遊客各罰7萬 移送檢疫場所

（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市衛生局今天表示，針對需居家檢疫卻失聯的3名香港籍遊客依違反傳染病防治法第58條規定，各裁處新台幣7萬元罰鍰，昨天開立裁處書後，3人隨即移送檢疫場所安置。

武漢肺炎疫情嚴峻，北市副市長黃珊珊昨天公布有3名從香港入境需要居家檢疫的遊客卻失聯，市府昨晚在西門町日租套房內尋獲3人。

衛生局今天發布新聞稿表示，針對昨天尋獲需居家檢疫卻失聯的3人從重裁罰，3人在8日自香港入境台灣，依中央流行疫情指揮中心規定，6日起中港澳入境旅客均居家檢疫14天，但3人未填寫居住地點，經民政和警方多次聯繫未果，最後由警方找到人。

衛生局指出，3名失聯者未履行居家檢疫義務，行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，各裁處7萬元罰鍰，昨天也移送集中檢疫場所安置。

此外，衛生局也針對未配合居家檢疫擅離指定住所的4人裁罰，4人是因區公所派員前往健康關懷或訪查時發現，後續協同警方收集事證後開罰。

衛生局統計至14日止，有22人遭罰，其中違反居家檢疫規定有21人，包含18人被裁罰1萬元、3人被罰7萬元，另因違反居家隔離規定有1人，遭罰6萬元。

衛生局表示，未解除居家隔離、檢疫民眾，務必配合防疫政策規定，避免觸法受罰，如違反規定，將立即依違反傳染病防治法嚴正處理，決不寬貸。

世界衛生組織（WHO）2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：李錫璋）1090215