台糖75%防疫酒精全家開賣 拚日產能增至2萬瓶

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）台糖75%酒精今天起在全家販售，台糖表示，目前約日產1.7萬瓶，將持續提升效率，評估10天後日產能有望再增20%、約達2萬瓶，屆時除了全家，也可能在其他通路販售酒精。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，酒精成熱門防疫商品。台糖除了販售95%精製酒精，也從今天起正式推出75%平價防疫酒精，並在全台全家便利商店販售。

全家今天一共進貨1.7萬多瓶酒精，已經全數銷售完畢，台糖表示，台糖委外代工生產75%平價防疫酒精，一天產能約1萬7280瓶，全家有3600多間門市，一家分配不到5瓶，為了滿足民眾防疫需求，台糖將持續鋪貨。

台糖表示，75%酒精產線從無到有僅耗時10天，工廠生產順暢度還有進步空間。舉例來說，酒精標籤為滾輪黏貼，若日後能改善標籤問題，有望提升生產效率。

台糖初步評估10日後有望再增加產能，屆時產能有望再增20%，日產將達2萬瓶，台糖說，若酒精產量提升，除了全家之外，也將與其他通路合作販售75%酒精，正與其他超商業者以及量販業者洽談中，且價格維持新台幣45元不變。

全家販售的75%平價防疫酒精每瓶350毫升，售價45元，每人限購1瓶，且未滿18歲不得購買。（編輯：黃國倫）1090219