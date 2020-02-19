童綜合醫院引進智駕殺菌機器人 強化防疫效能

台中童綜合醫院在民國108年間引進「超紫C光智駕殺菌機器人」，如今正值新冠肺炎疫情延燒，盼透過「智能化醫療」，運用消毒機器人幫助防疫無死角。（童綜合醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 109年2月19日

（中央社記者蘇木春台中19日電）童綜合醫院去年引進「超紫C光智駕殺菌機器人」強化滅菌效能，因應武漢肺炎疫情延燒，院方利用機器人抑制病菌活性達到消毒效果，盼透過「智能化醫療」，讓防疫無死角。

童綜合醫院去年起與友信醫療集團合作，運用「超紫C光智駕殺菌機器人」進行臨床實測，經由人機協作規劃路徑的「自主式移動消毒計畫」滅菌效能，實測發現手術室與加護病房在經過機器人的消毒後，細菌培養檢出率皆可降低達7成以上。

童綜合醫院感染科主任高智泉今天表示，以往醫院除人工擦拭消毒外，皆會使用「定點式紫外線消毒機器」，由紫外線光破壞病菌的基因鏈結，抑制病菌活性達到消毒效果。

高智泉指出，定點式紫外線消毒機器容易因距離漸遠而影響效力，透過智慧自動駕駛紫外線消毒機器人，解決固定式消毒無法有效覆蓋紫外線能量的弱點。

因應武漢肺炎防疫，各醫院的感染管制措施都提高標準，高智泉表示，國外多所醫院出現院內感染狀況，醫院若出現院內感染，相關醫療人力將會驟減，疫情一定會更加嚴峻，即時消滅致病的病毒及細菌相對重要。

童綜合醫院副院長吳肇鑫指出，防疫就是面對病毒的艱困戰爭，透過「智能化醫療」，利用消毒機器人讓防疫無死角，善用尖端科技的台灣醫療，在防疫的最前線，相信能有效控制情勢。（編輯：戴光育）1090219