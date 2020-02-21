因應開學 嘉市啟動校園防疫消毒機制

武漢肺炎疫情持續延燒，嘉義市環保局為因應各級學校25日開學，已啟動防疫消毒機制，派員針對校園周邊及校內戶外公共環境加強消毒。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 109年2月21日

（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）2019年冠狀病毒疾病疫情延燒，嘉義市環保局因應高中職以下各級學校及公立幼兒園25日開學，啟動防疫消毒機制，針對校園周邊及校內戶外公共環境進行噴霧式消毒，保障師生健康。

嘉義市環保局今天表示，嘉義市有15所公私立高中職、8所國中、20所國小、17所公立幼兒園，總計60所學校為消毒對象，消毒範圍為校內戶外開放民眾休憩空間，包括遊樂設施、球場設施、洗手檯及廁所等，將於23日完成消毒作業。

嘉義市教育處同時督促各級學校配合負責校園內其他場所及交通車消毒，尤其是教室內學生經常接觸的門把、桌面、電燈開關等，則須定時加強消毒。

另外，市面上消毒用品琳琅滿目，嘉義市衛生局認為對付病毒還是以含氯漂白水最經濟實惠又有效，因此，希望教導民眾正確泡製漂白水方法，做好消毒工作。

衛生局指出，家具、廚房等環境消毒以1:100稀釋漂白水效果最好，只要以含氯漂白水10cc，加上1000cc的自來水，就可以製成500ppm的自製消毒水，擦拭門把、桌面、扶手、廚房等常接觸的表面。

衛生局表示，針對浴室、馬桶的嘔吐物、分泌物、排泄物等環境消毒，以1:10稀釋漂白水，只要以含氯漂白水10cc，加上100cc的自來水，就可以製成5000ppm的消毒水。這兩種稀釋漂白水建議當日使用配製。

衛生局提醒民眾，漂白水不可與其他清潔劑同時使用，尤其是鹽酸，兩者混合會產生有毒氣體造成人體不適，嚴重者會導致昏迷。（編輯：陳俊碩）1090221