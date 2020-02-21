台糖推酒精擦 全聯22日起開賣

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台糖75%隨身瓶酒精於今天下午2時在全台家樂福開賣，家樂福表示，截至下午5時已經賣出約4萬瓶，預估下班後將再掀一波搶購潮。另外，台糖生產的「酒精擦」將從明天起於全聯門市販售。

受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫影響，民眾瘋搶酒精防疫。台糖除了趕工生產酒精，也推出「酒精擦」產品，台糖表示，因產能因素，初期將先在全聯販售。全聯則表示，將在明天起販售台糖「酒精擦」，不過，是否採取限購政策、實際商品數量等仍須內部確認後公告。

台糖生產50毫升、75%隨身瓶酒精，目前僅在家樂福販售，家樂福表示，台糖75%酒精已經從下午2時於全台家樂福開賣，全台共有9萬瓶，截至下午5時已熱銷約4萬瓶，目前酒精還有存貨，可以提供民眾下班後購買，預計晚上6時至7時將再有一波搶購潮，家樂福金門量販店則是在明天下午2時開賣。

為了因應民眾防疫需求，台糖全力生產酒精產品，台糖表示，每週生產約9萬瓶95%酒精，於台糖蜜鄰超市、藥局販售。為了增加產能，台糖委外生產75%酒精，350毫升的75%酒精一週產能約11.9萬瓶，目前全數供給全家，台糖預估3月初產能將再增3成，屆時將供貨給其他超商通路。（編輯：趙蔚蘭）1090221