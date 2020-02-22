更多編輯台推薦新聞：
玉里天主堂回收場火災 神父劉一峰忍淚復原
地方

玉里天主堂回收場火災 神父劉一峰忍淚復原

六人行25週年特別節目 原班人馬將夢幻團聚
娛樂

六人行25週年特別節目 原班人馬將夢幻團聚

專題／藥局自主守護最弱勢 讓糖尿病患優先買酒精棉片
生活

專題／藥局自主守護最弱勢 讓糖尿病患優先買酒精棉片

口罩3月初日產千萬片 工具機國家隊完成不可能任務
產經

口罩3月初日產千萬片 工具機國家隊完成不可能任務

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

NCC：媒體散播疫情不實訊息 最高罰300萬元

最新更新：2020/02/22 21:11

（中央社記者劉姵呈台北22日電）防疫工作涉及公共利益及國家安全，NCC今天呼籲，各電視台於報導或評論相關新聞時，應遵守政府法令規定，若散播有關疫情的謠言或不實訊息，損害公眾或他人，最高可開罰新台幣300萬元。

武漢肺炎疫情延燒，國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，各電視台於報導或評論相關疫情新聞時，應遵守政府法令規定，並發揮媒體自律精神，善盡媒體社會責任。

NCC指出，尤其針對引用的消息來源，即便是Call-in節目當中觀眾所提供的資訊，仍應善盡查證、過濾，避免傳送錯誤訊息，造成社會恐慌。

NCC表示，依據傳染病防治法，若散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，產生損害公眾或他人者，最高可處300萬元罰金。針對廣電媒體若涉有違反規定，將檢附側錄內容移送檢調偵辦。

NCC強調，廣電媒體具重大社會影響力，負有傳遞正確資訊的責任，傳染病防疫訊息事涉重大公共利益，應嚴謹查證。如發現有傳播不實訊息，涉及違反事實查證，導致有損害公共利益的情事，NCC也將依照職權，就廣播電視相關法規處理。

NCC最後呼籲，防疫期間廣電媒體報導或相關評論，都須更加審慎，避免造成社會恐慌及防疫漏洞，未來也會依照相同標準檢視相關報導與評論。（編輯：張均懋）1090222

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報