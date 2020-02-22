NCC：媒體散播疫情不實訊息 最高罰300萬元

（中央社記者劉姵呈台北22日電）防疫工作涉及公共利益及國家安全，NCC今天呼籲，各電視台於報導或評論相關新聞時，應遵守政府法令規定，若散播有關疫情的謠言或不實訊息，損害公眾或他人，最高可開罰新台幣300萬元。

武漢肺炎疫情延燒，國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，各電視台於報導或評論相關疫情新聞時，應遵守政府法令規定，並發揮媒體自律精神，善盡媒體社會責任。

NCC指出，尤其針對引用的消息來源，即便是Call-in節目當中觀眾所提供的資訊，仍應善盡查證、過濾，避免傳送錯誤訊息，造成社會恐慌。

NCC表示，依據傳染病防治法，若散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，產生損害公眾或他人者，最高可處300萬元罰金。針對廣電媒體若涉有違反規定，將檢附側錄內容移送檢調偵辦。

NCC強調，廣電媒體具重大社會影響力，負有傳遞正確資訊的責任，傳染病防疫訊息事涉重大公共利益，應嚴謹查證。如發現有傳播不實訊息，涉及違反事實查證，導致有損害公共利益的情事，NCC也將依照職權，就廣播電視相關法規處理。

NCC最後呼籲，防疫期間廣電媒體報導或相關評論，都須更加審慎，避免造成社會恐慌及防疫漏洞，未來也會依照相同標準檢視相關報導與評論。（編輯：張均懋）1090222