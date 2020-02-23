2次採檢全陰性 鑽石公主號返台旅客轉入檢疫所

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）鑽石公主號19名返台旅客，今天確定二次採檢結果均為陰性。負責的醫院晚間立即安排旅客搭車轉往檢疫所，展開為期14天隔離檢疫。包機旅客難掩興奮之情，不忘揮手感謝醫護人員。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，鑽石公主號19名台籍旅客經2次採檢的檢驗結果均為陰性，因此所有旅客將送至集中檢疫所完成14天的隔離檢疫，密切觀察健康情形。

負責的醫院在相關結果出爐後，即安排旅客送往檢疫所的工作。負責接送的遊覽車在晚間6時40分許抵達醫院門口，車上的司機、醫護人員隨即在車上穿上防護衣及佩戴口罩、防護眼罩、手套。

衛生福利部疾病管制署的人員也到場，不停地與司機及隨行人員確認相關細節，並待命接送鑽石公主號包機的旅客前往檢疫所。

醫院也派出護士及保全人員在大門口維持秩序，並請想從大門進出的病患等改道。晚間7時30分許，包機返台旅客戴著口罩陸續走出醫院大門，隨即在保全人員引導下陸續上遊覽車，並在醫護人員安排下就座。

許多包機旅客一走進醫院大廳，都開心地向醫護人員揮手感謝，有的還短暫停留聊天。大約20分鐘後，所有的鑽石公主號包機返台旅客都已上車。

護理人員隨即逐一比對確認姓名及身分，確認無誤後，遊覽車大約在晚間7時50分許離開醫院。車上包機旅客難掩興奮之情，不忘隔著窗戶開心地揮手致意。

負責的醫院表示，基於隱私，將由中央流行疫情指揮中心統一發言。

指揮中心稍早指出，這些旅客將進行14天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，每人每天須監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫。

檢疫所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作人員使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近居民不會有接觸，請民眾放心。（編輯：戴光育）1090223