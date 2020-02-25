血友病母子24日深夜返台 護理師分享防疫細節

（中央社記者張茗喧台北25日電）血友病母子昨晚返台，由護理師張莞爾全程穿著防護衣陪同。張莞爾表示，飛機上另有43名乘客，她和血友病母子並未和其他乘客坐在同一區域，機上也不供餐、未如廁，一切順利。

滯留中國武漢的血友病少年與母親，24日晚間搭機返台，深夜降落桃園機場。疫情指揮中心指派一名護理師隨機，3人在機上都有穿著防護裝備，下機後已立即搭車送往衛福部桃園醫院負壓隔離病房採檢，若二採都是陰性，兩人將送往集中檢疫所隔離。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天下午在記者會中表示，血友病母子接送任務一切按照計畫進行，目前也進行隔離檢疫，感謝護理師單槍匹馬，一接到命令就義無反顧走這一趟。

醫福會執行長王必勝表示，醫福會因應武漢包機以及其他突發任務，徵詢志願醫護報名參與，報名相當踴躍，也告知隨時待命；昨天接到任務後，考量護理師所在地、證件齊備狀況等，最後請護理師張莞爾出動。

參與任務的護理師張莞爾表示，昨天上午接到指示要前往成都執行任務，一回家拿證件就上了飛機，疾管署除了告知是要接血友病母子回台，也提供防護用品；主要任務包括協助穿隔離衣、協助該母子可能遇到的問題，從成都返台時已先在空橋著裝隔離裝備才上機回台，一路都很順利。

張莞爾表示，該班機扣除她和血友病母子，另有43名乘客，整機共區隔為3大區域，她和該母子坐在最後面的區域，那個區域都是淨空、沒有乘客的，航空公司也替她和血友病母子安排距離10多排的座位，航程期間也沒有供餐、沒有上廁所，空服員也協助避免其他乘客到最後面的區域。

抵台後，有一名王醫師上機詢問病史，下機後醫師將血友病母子帶走，她則完成任務返家。（編輯：吳協昌）1090225