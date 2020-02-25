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媽祖遶境恐成防疫漏洞 公衛學者：形式要改變

最新更新：2020/02/25 15:11

（中央社記者吳欣紜、楊淑閔台北25日電）媽祖遶境活動陸續登場，許多民眾憂慮可能引發疫情擴散，台大公共衛生學院院長詹長權今天說，若要舉辦宗教活動，必須改變形式，若無法做到防疫安全保證就應該停辦。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於3月19日起駕，為期9天8夜，全程340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義，這場國內大型宗教活動，每年吸引大批民眾參加。另外北港朝天宮、白沙屯媽祖進香活動預定展開。

不過，武漢肺炎疫情爆發，許多醫師及網友都建議暫停舉辦遶境活動。台灣大學公共衛生學院院長詹長權表示，媽祖遶境是台灣非常重要的文化民俗，要非常小心面對，特別是在武漢肺炎疫情當中。

他認為，台灣的文化、宗教活動若要辦的話可以，但必須改變形式，包含行程、聚餐模式等；倘若不改變，風險較大，建議遶境過程中信徒們要勤洗手、戴口罩，且保持距離不要擠在一起（間距1至2公尺）、輪流進廟宇、增加廁所和洗手設備、神壇神轎要常消毒擦拭。

詹長權表示，舊有舉辦方式以專業評估來看，對疫情很不利，如何維持在防疫安全範圍內進行活動是未來幾天大家要好好討論的，但如果做不到這些防疫措施，遶境活動能不辦就不要辦。

他指出，之前也有MERS（中東呼吸症候群）在中東地區，有信徒到麥加朝聖活動，有一些指引可以參考，呼籲政府跟專業及民間團體共同找出一個方式，但一切要以專業作為判斷。（編輯：張雅淨）1090225

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