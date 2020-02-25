3月瘋媽祖防疫優先 蔡其昌：誠心向媽祖婆請假

（中央社記者溫貴香、郭建伸、蘇龍麒台北25日電）武漢肺炎疫情延燒，台灣年度宗教盛事三月瘋媽祖是否如期起駕，引發爭論，立法院副院長蔡其昌是大甲選出的立委，他今天在臉書上表示，「今年，特別誠心向媽祖婆請個假！」

武漢肺炎疫情持續升溫，讓外界擔憂即將登場的清明節、媽祖遶境等宗教民俗活動，將成防疫漏洞。大甲媽遶境3月19日起駕，大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前喊話「媽祖會保佑大家，免驚」，引發討論。

蔡其昌說，過去每一年，大甲媽前往新港奉天宮繞境進香活動，一定率領團隊同仁虔誠陪媽祖婆走一段，也會到奉天宮參加媽祖祝壽大典，回程時都會在大甲溪橋頭設置點心攤慰勞辛苦的香客與鄉親。

他說，今年因為武漢肺炎疫情危機尚未解除，身為媽祖婆的信徒，「其昌特別誠心向媽祖婆請假乙次」，原訂與團隊同仁參加的徒步繞境取消、點心攤位設置取消，但會另外擇期去向媽祖婆參拜祝壽。

蔡其昌表示，許多網友擔憂大甲媽繞境進香成為防疫破口的問題，他已經將意見彙整給疫情指揮中心、內政部與廟方作評估考量的參考。

他表示，不僅是大甲媽繞境，因應接下來「三月瘋媽祖」，將有超過上萬團的宮廟進香客在各地群聚問題，中央必須要全盤審慎評估考量，防疫是科學的問題，會尊重專家的意見和決定，相信媽祖婆與信徒們也會體諒的。

嘉義縣新港奉天宮是台灣著名的媽祖廟，選區在嘉義縣的立委陳明文上午受訪表示，大甲鎮瀾宮到嘉義遶境進香是宗教盛事，信徒都很期待，但今年剛好遇到武漢肺炎疫情防疫大作戰，新港的鄉親最近都很緊張，私下已經開過好幾次會議，地方很多民意代表也都向他反映，希望與中央政府協調，大甲鎮瀾宮、奉天宮媽祖遶境活動能夠延後至5、6月。

陳明文進一步說，有人主張從地方進行連署，連署形成地方上的共識後，希望縣長能夠出面向中央政府反映。站在廟方立場，認為三月媽祖遶境活動，媽祖會保庇。站在地方防疫的角度上，媽祖遶境進香活動是否如期舉行，令人擔心，

因此，他表示，地方希望內政部能夠邀集大甲鎮瀾宮、嘉義奉天宮等相關人士開會溝通研商，媽祖遶境活動能否延後舉辦，據他了解，中央政府也偏向延後舉辦。

扳倒前立委顏寬恒的陳柏惟說，比較令人擔心的是媽祖遶境進香活動，主辦單位是鎮瀾宮，但防疫責任在政府，希望舉辦活動應該權責相符，鎮瀾宮必須向社會說明可以將活動照顧得很好，若出事，鎮瀾宮會負責。

他進一步說，不然就是，政府既然有防疫責任，同時也有義務與民間單位協調，他身為區域立委，而且選區是媽祖遶境活動會行經的路線，宗教活動現階段很難用法律管制。（編輯：郭無患）1090225