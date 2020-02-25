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武漢肺炎疫情衝擊民俗活動
武漢肺炎疫情持續升溫，外界擔憂清明節、媽祖遶境等宗教民俗活動將成防疫漏洞。內政部長徐國勇25日呼籲，人群眾多的大型活動應立即要有延期的備案，盼當疫情中心有任何請求時遵守相關法規，共體時艱。
武漢肺炎疫情衝擊民俗活動
新聞專題
武漢肺炎疫情衝擊民俗活動3/9

防疫優先 鄭文燦：桃園宮廟陸續響應延辦活動

最新更新：2020/02/25 16:56
武漢肺炎疫情未見緩解，桃園市長鄭文燦（右）25日受訪表示，大型室內或是戶外群聚活動，在疫情期的風險的確比較高，桃園市這些活動都盡量取消或延期。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　109年2月25日
武漢肺炎疫情未見緩解，桃園市長鄭文燦（右）25日受訪表示，大型室內或是戶外群聚活動，在疫情期的風險的確比較高，桃園市這些活動都盡量取消或延期。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　109年2月25日

（中央社記者邱俊欽桃園25日電）考量疫情期的群聚活動風險較高，桃園市長鄭文燦今天在受訪時表示，桃園大部分宮廟會響應延期辦理或取消遶境等大型集會活動，也盼中央防疫指揮中心有一定規範。

鄭文燦下午3時出席市議員遞補當選人葉明月宣誓就職儀式，他在會後接受媒體聯訪時表示，韓國教會群聚感染事件以後，大家對於防疫標準也有所改變。

鄭文燦說，大型室內或是戶外群聚活動，在疫情期的風險的確比較高，桃園市這些活動都盡量取消或延期，龍德宮原定邀請他明天到鹿港天后宮接駕，他也都正式取消。

鄭文燦說，在疫情發展期間，他會協調桃園市各大宮廟，取消辦理像遶境或大型室內集會活動；目前因為有些仍需經過管理委員會或信徒確認，等到確認後，大概陸續會取消。

他也談到，桃園市的宮廟也都會以防疫為重，大部分宮廟都響應這項取消或延期的呼籲，不過原則上，還是尊重管委會的決策程序。

鄭文燦也希望中央防疫指揮中心針對宗教遶境等大型活動，有一定的防疫規範，包括取消或延期；特別是參加人數動輒超過10萬人的活動，確實有群聚感染的風險，但這部分由中央作裁決。（編輯：李錫璋）1090225

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