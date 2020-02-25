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大型活動接觸多難洗手 台灣公衛學會籲停辦

最新更新：2020/02/25 19:10

（中央社記者張茗喧台北25日電）武漢肺炎疫情延燒，有單位宣布停辦大型活動，但也有部分照常舉行。台灣公衛學會今天表示，大型活動環境、人流複雜，且人群密集接觸也不易洗手，恐增感染風險，呼籲考量疫情停辦。

台灣公共衛生學會今天發出聲明指出，近日南韓新天地教會集會引發群聚感染，「武漢萬家宴」上萬人戶外聚餐活動也引發嚴重群聚感染，顯示新冠肺炎病毒在群聚空間內具高度傳播力，部分潛在感染者雖然未出現發燒症狀，同樣能傳染他人，更難防範。

台灣公衛學會表示，參與大型群聚活動時，大量人群會頻繁密集接觸、共同飲食，反觀廁所等衛生設施取得不易，洗手難度也提高，大幅提高近距離接觸感染的風險。

另因活動參與人員涵蓋極廣，活動參加者與其所有可能的接觸者、活動及動線管控人員與周圍商家相當複雜，管控不易，一旦發生百人以上的群聚感染，將導致現有醫護防疫人力更加緊繃，現行防疫體系的能量恐面臨險峻挑戰。

武漢肺炎疫情當前，台灣在醫護公衛防疫人員同心協力守護下，感染確診人數目前低於鄰近國家，但防疫視同作戰，稍有不慎可能全盤皆輸，呼籲大型活動主辦單位審慎評估，尊重專家學者的防疫建議，考量疫情予以停辦，避免大規模群聚感染事件發生，共同維護台灣民眾生命安全。（編輯：張芷瑄）1090225

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